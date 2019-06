Erster Stresstest für das Frankfurter Stadtparlament

Wolfgang Neumann (l.) wurde am Donnerstag im Kleist Forum erneut von der Stadtverordnetenversammlung zum Vorsitzenden gewählt. Oberbürgermeister René Wilke gratulierte. © Foto: René Matschkowiak

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Die siebte Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat am Donnerstag ihre Arbeit aufgenommen. Für die 45 anwesenden Stadtvertreter geriet die erste Sitzung – mit der Abstimmung über die millionenschwere Teilentschuldung – dabei gleich zu einem echten Stresstest. Doch auch bevor es zur ersten hitzigen Debatte der Wahlperiode kam, galt es eine knifflige Situation zu überstehen: die Wahl des Präsidiums.

Im Vorfeld hatten sich die drei größten Fraktionen – Linke/BI Stadtumbau (11 Sitze), CDU und AfD (je 9) – auf Kandidaten für die drei zu vergebenden Ämter geeinigt. Zunächst gelang Wolfgang Neumann (Linke) die Wiederwahl als Vorsitzender. Für ihn stimmten 33 Stadtverordnete, es gab drei Gegenstimmen und zehn Enthaltungen. In seiner kurzen Dankesrede appellierte Neumann an die Fraktionen, als Teil der Stadtverwaltung zielgerichtet und für die Menschen in der Stadt zu arbeiten. Noch deutlicher fiel die Zustimmung – mit 37 Ja-Stimmen – für Yvonne Kehlenbrink (CDU) als erste Stellvertreterin Neumanns aus.

Anschließend stand das Votum für Andreas Suchanow an, den AfD-Kandidaten für das Amt des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden – doch ihn ließen die Stadtvertreter im ersten Wahlgang durchfallen. Er bekam nur 16-Ja-, dafür 21-Nein-Stimmen und neun Enthaltungen. Einige Beobachter spekulierten bereits über eine Hängepartie ähnlich wie im Bundestag, wo die AfD trotz mehrerer Anläufe bis heute keinen Vizepräsidenten stellt. Doch im zweiten Wahlgang lief es besser für Suchanow. 18 stimmten diesmal mit Ja, 13 mit Nein, 15 enthielten sich. Das reichte für den Vertreter der rechtspopulistischen Partei, um künftig im Präsidium mit über die Einhaltung der demokratischen Spielregeln im Stadtparlament zu wachen.

Land setzt Stadt unter Druck

Ihre ersten Erfahrungen mit der neuen Stadtverordnetenversammlung sammelte auch die Verwaltungsspitze. Sie stellte die Konsolidierungsvereinbarung zur Abstimmung. Darin verpflichtet sich das Land, in fünf Jahren 50,4 Millionen Euro der Frankfurter Kassenkredite zu tilgen. Die Stadt leistet zusätzlich einen Eigenbeitrag in Höhe von 12,6 Millionen Euro, wofür ihr bis zu zehn Jahre Zeit bleiben. Stand heute hätte Frankfurt seinen Schuldenberg dann auf 46 Millionen Euro abgesenkt, rechnete Kämmerin Corinna Schubert vor.

"Wir hätten es gerne vermieden, ihnen die Vorlage heute zur Abstimmung zu stellen", erklärte OB René Wilke (Linke). Doch der Zeitdruck sei immens. Denn das Innenministerium werde eine Genehmigung des aktuellen Haushaltes erst dann prüfen, wenn der Beschluss über die Konsolidierungsvereinbarung gefasst sei. Er sprach sich deshalb gegen eine erneute Diskussion in den Fachausschüssen aus. "Es gibt keinen Verhandlungsspielraum mehr." Zumal auch Brandenburg/Havel und Cottbus die Vereinbarung bereits verabschiedet hätten.

Frank Zimmermann von der neu gewählten Frankfurter-Bürger-Initiative nannte den umfangreichen Beschlussvorschlag eine "Zumutung für die neu gewählten Stadtverordneten". Auch Michael Schönherr (CDU) sprach von einer "Erpressung" durch das Land. Die Vereinbarung an sich sei schlecht. "Aber würden wir sie nicht annehmen, wäre das noch schlechter". Ingolf Schneider, Fraktionsvorsitzender der AfD, kritisierte die rot-rote Landesregierung, "die uns genau in diese Schuldenspirale gesteuert hat". Bodo Almert (Grüne/BI) warnte hingegen davor, "auf Zeit zu spielen". Andernfalls drohe eine längere vorläufige Haushaltsführung als nötig.

Der Antrag der FBI, die Vorlage in die Fachgremien zu verweisen, fand anschließend keine Mehrheit. Die Konsolidierungsvereinbarung selbst wurde dann mit 37-Ja-Stimmen angenommen.