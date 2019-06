Ungeliebte freie Wochenenden für Fußballer

Britta Gallrein und Steffen Kretschmer

Bernau (MOZ) Die Rahmenterminpläne stehen seit Monaten fest. Und doch, je näher das Saisonende und der Start der neuen Spielzeit rücken, wird der Ärger über die Planungen des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) immer lauter. Die Sommerpause ist den meisten zu kurz. Denn zwischen dem letzten Spieltag am 22. Juni und der ersten Runde im Landespokal am 18. August bleibt nur wenig Zeit, um abzuschalten.

"Katastrophe", fasst es Sven Orbanke zusammen, Trainer von Grün Weiss Ahrensfelde in der Landesliga Nord. "Ich kann nicht nachvollziehen, warum Brandenburg diesen Weg geht. Ich weiß nicht, ob die Leute, die da das Sagen haben, nie selber Fußall gespielt haben. Ich verlange von meinen Jungs, in der Saisonpause zeitnah Urlaub zu nehmen, aber bei dieser kurzen Zeit geht das kaum. Wir spielen Sonnabend das letzte Spiel und fangen am 11. Juli mit der Vorbereitung an, weil wir am 10. August die erste Pokalrunde haben – das sind nicht mal drei Wochen Pause."

Auch bei den Barnimer Brandenburgligisten ist die Kritik am Terminplan groß. "Alle andere Ligen über uns sind längst fertig und wir spielen immer noch", stellt Nico Thomaschewski fest, Trainer bei der TSG Einheit Bernau. Kurios: Sein Team absolvierte am Mittwoch, also noch vor dem letzten Spieltag am Sonnabend, bereits ein Vorbereitungsspiel gegen Hertha BSC II. "Die befinden sich ja schon mitten in der Vorbereitung, während wir noch in der Spielzeit sind."

Drei Wochen Regeneration seien viel zu kurz, findet auch Thomaschewski. "Die Spieler sind Amateure. Die gehen täglich acht, neun Stunden arbeiten und danach zum Training, am Wochenende ist Spiel. Die brauchen einfach auch ihre Zeit, um sich zu erholen und runter zu kommen."

Abstand gewinnen ist wichtig

So kommt auch aus Richtung der Spieler erwartungsgemäß jede Menge Kritik. "Drei Wochen Pause sind viel zu kurz", findet Morten Jechow vom Brandenburgliga-Team Union Klosterfelde. "Man ist ja auch noch Privatmensch, muss irgendwie einen Urlaub planen und will auch mal Abstand gewnnen. In so kurzer Zeit ist das kaum möglich. Für uns Spieler ist es nach so einer wahnsinnig langen Saison auch schwer, die Spannung hoch zu halten."

All das ist Kritik, die Lars Jonas durchaus bekannt ist. Regelmäßig wird er damit konfrontiert. Nachvollziehen kann sie der Staffelleiter der Landesliga und das Mitglied des Spielausschusses beim FLB aber nicht. Zur Rückrundenbesprechung werde der Rahmenterminplan vorgestellt, sagt Jonas. "Deshalb verstehe ich jetzt, einige Monate später, nicht, warum das alles so negativ behaftet ist. Das ist kurios. Ich habe kein Problem und überhaupt keine Bauchschmerzen mit dem Plan." Denn die Vereine hätten ja lange genug Zeit gehabt, sich darauf einzustellen.

In Berlin wurde anders geplant

Der Staffelleiter vermutet, dass der Gegenwind vielleicht auch daher rührt, dass die Ferien in diesem Jahr mit dem am 20. Juni sehr früh begonnen haben. "Möglicherweise haben einige Bedenken, dass vielleicht am letzten Spieltag Fußballer fehlen." Zeitiger die Saison zu beenden, habe jedoch nicht zur Debatte gestanden. "Lassen wir die Feiertage frei, wird gemeckert. Wenn wir das nicht tun, dann auch", ist sich Jonas sicher.

Trainer wie Matthias Händler von Eintracht Wandlitz aus der Landesklasse Nord meinen aber: Es wäre auch anderes gegangen. "Ich denke, man bekommt es auch hin, mal Spiele in der Woche anzusetzen. Oder eben auch Ostern und Pfingsten zu spielen. Wenn man das besser geplant hätte, wären wir Ende Mai fertig gewesen", ist Händler überzeugt. "So extrem war es lange nicht."

Was die Trainer vor allem ärgert: In den anderen Ligen, zum Beispiel in Berlin, wurde anders geplant. "Wieso klappt das überall, nur eben in Brandenburg nicht", fragt sich Sven Orbanke. "Man könnte zum Beispiel, wenn Feiertage sind, ein Spiel an dem Freitag davor ansetzen, dann hat man das Wochenende trotzdem frei."

Da sich der Fußballkreis Barnim dem Rahmenterminplan des Landes anpasst, wird auch auf Kreisebene bis zu diesem Wochenende gespielt. "So lang war eine Saison noch nie. Das ist nicht gut", kritisiert auch Christian Schramm vom FSV Bernau II aus der Kreisoberliga. "Die Akkus sind bei den Spielern komplett leer. Derzeit sehnen alle einfach nur den letzten Spieltag herbei. Am 11. Juli geht es schon wieder los mit der Vorbereitung. Normalerweise kommen die Jungs nach der Pause zurück und sind alle ganz heiß auf Fußball. Das wird diesmal sicher nicht so sein, denn sie hatten ja kaum Pause."