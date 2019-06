Werbung für den Sport

Edgar Nemschok

Müncheberg (MOZ) Der Müncheberger Kyokushinkai-Karate Club hatte sich um die Ausrichtung des Turniers "Brandenburg-Cup 2019 Kyoku-shinkai Karate Meisterschaft" beworben und eine durchweg großartige Veranstaltung durchgeführt. Es war der 25. Brandenburg-Cup. Die Kämpfer kamen nahezu aus der gesamten Republik, denn die Ausschreibung für die Teilnahme war verbandsoffen. Der stellvertretende Vorsitzende des Müncheberger Vereins, Stephan Koppitz, zog eine positive Bilanz des Wettkampftages. "Es war ein großer Aufwand für uns, doch ich denke, wir konnten Werbung für unseren Sport, den Verein und schließlich auch für die Stadt Müncheberg machen."

Bereits 1990 wurde der Verein gegründet, der heute 55 Mitglieder hat. "Vor allem für Kinder und Jugendliche bieten wir eine dynamische Freizeitbeschäftigung. Kinder ab sechs Jahren können zu uns kommen und mit zwölf Jahren dürfen sie dann am intensiven Wettkampfsport teilnehmen. Wir bieten Sport für jedermann und dabei trainieren wir nicht nur Karate in Techniken, Formen und Kampf, sondern halten uns mit Fitnesstraining, Ausdauersport und auch Selbstverteidigung fit", erklärt Vereins-Chef Michael Rohr am Rande des Turniers in der Müncheberghalle.

Voll-Kontakt-Karate

Wer die Wettkämpfe, vor allem der Masters ab 18 Jahre verfolgte, dem wurde klar: Der Karate-Stil Kyokushinkai zählt zu den härtesten Stilen überhaupt. Kyokushinkai gilt als Voll-Kontakt-Karate. Gekämpft wurde in Müncheberg in mehreren Altersklassen. Bei den Masters traten Frauen und Männer in verschiedenen Gewichtsklassen an. Auch im Nachwuchsbereich, Teilnehmer ab 18 Jahren bis einschließlich 3. Kyu, gingen Kämpfer in verschiedenen Gewichtsklassen an den Start. Eine weitere Sparte waren die Veteranen (Mindestalter 40 Jahre).

Masterskämpfe als Höhepunkte

Einen der härtesten Kämpfe gab es am Nachmittag zu sehen. Dabei standen sich Vitaly Chestneyshiy und Bayarkhuu Choijantsan gegenüber. Beide schenkten sich wirklich nichts. Choijantsan war nach dem Kampf völlig am Ende mit seinen Kräften. Total erschöpft musste er sogar kurz ärztlich versorgt werden. Die hohen Temperaturen in der Müncheberg-Halle trugen ein Übriges bei. "Aber unser Sport ist zum einen ein sehr fairer und zum anderen auch nicht gefährlicher als andere Sportarten. Es kommt maximal zu ein paar blauen Flecken, die bis zum nächsten Training längst wieder verschwunden sind", erklärt Michael Rohr.

Bundesweit mit am Start

Die Müncheberger hatten bereits im Jahr 2016 einen Brandenburg-Cup ausgerichtet und eine lange Liste von erfolgreichen Teilnahmen an Wettbewerben, auch in anderen Bundesländern, vorzuweisen. Dazu gehören auch Starts bei der Deutschen Meisterschaft der Kinder, die 2010 in Hennigsdorf ausgetragen wurde. Ein nächster Höhepunkt steht für den Müncheberger Verein zu Beginn des nächsten Jahres an: Die Mitglieder fahren zum Winterlager der Deutschen Kyokushinkai Organisation nach Lambach.