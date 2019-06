Alle sind Gewinner bei Beeskower Kinderolympiade

Beatrix Pohle

Beeskow Teilnehmer von fünf Kindertagesstätten aus Beeskow, Lindenberg und Müllrose sind dem Aufruf des Vereins Leichtathletik in Beeskow gefolgt, um im Sport- und Freizeitzentrum der Kreisstadt bei der 3. Kinderolympiade an den Start zu gehen. Am Ende zeigten sich die "Zeisigflitzer" aus Müllrose am schnellsten.

Die Kinderolympiade ist ein kleines Sportfest für alle Kinder im Alter ab vier Jahren. Angetreten waren die drei Beeskower Kindergärten "Biene Maja", "Benjamin Blümchen" und "Spreespatzen" und die Kita "Zeisigberg" aus Müllrose sowie aus Lindenberg von der Kita "Lindennest". Sie stellten sich im sportlichen Wettstreit gegeneinander insgesamt sieben Teams aus jeweils acht Jungen und Mädchen. Sie durften in der Hindernissprintstaffel, der Rollerslalomstaffel und der Schubkarrenstaffel ihr Können unter Beweis stellen.

Bei den spannenden Wettkämpfe wurden die Kinder kräftig angefeuert von den Erziehern und mitgereisten Eltern. Der Nachwuchs trotzte dem warmen Wetter und und war mit vollem Einsatz dabei. In den Wettkampfpausen gab es Stärkung und Erfrischung aus den mitgebrachten Picknickkörben. Auch der ausrichtende Verein hatte für die Kinder Erfrischungsgetränke und leckere Kekse bereitgestellt.

Nach gut zweistündiger Wettkampfzeit waren alle gespannt, wer bei der Endauswertung die Nase vorn hat. Am schnellsten in allen drei Disziplinen waren das Team "Zeisigflitzer" von der Kita Zeisigberg aus Müllrose, gefolgt von den "Roten Flitzern" der Kita "Benjamin Blümchen" und den "Flinken Füchsen" aus Lindenberg. Doch bei der Beeskower Kinderolympiade sind alle Kinder Gewinner – so gab es am Ende eine Medaille für alle. Überreicht wurden diese von der Vereinsvorsitzenden Madlen Bremer und Stefan Kamenz, Leiter der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Oder-Spree in Beeskow.

Deutsche Bahngeher in Beeskow

Das Geldinstitut unterstützt die Beeskower Leichtathleten in ihrer ehrenamtlichen Arbeit und bei der Ausrichtung der Kinderolympiade. In deren Rahmen durfte sich der Verein freuen, eine Spende der Sparkasse in Höhe von 500 Euro zu erhalten. Und Stefan Kamenz hatte noch eine weitere Überraschung im Gepäck, denn er übergab zudem eine 1000-Euro-Spende als Unterstützung der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften im Bahngehen, die am 17. August viele nationale Sportler nach Beeskow locken wird. "Das ist ein echtes sportliches Highlight, das wir als Sparkasse gern unterstützen, auch um unsere Stadt und die Region weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu machen." Entgegen genommen wurden die Spenden durch den Vereinsvorstand mit Madlen Bremer, Annika Jänicke und Markus Masche. "Wir freuen uns, dass die ehrenamtliche Arbeit unserer Mitglieder in diesem schönen Rahmen gewürdigt wurde", sagte die Vereins-Chefin.