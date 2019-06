Oberster Podestplatz für Julia

Jürgen Meier

Plauen Bei den Ostdeutschen Mehrkampfmeisterschaften der jungen Gewichtheber in Plauen gingen 94 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2005 bis 2009 aus den Bundesländern Sachsen, Berlin und Brandenburg an den Start. Für die Uckermark gab es einmal Gold und einmal Silber.

Für die TSG Angermünde starteten Benedikt Drafz, Julien Tech-Kruse, Jakob Hönicke und Julia Busch zu den Wettbewerben im olympischen Zweikampf und der Athletik bestehend aus Kugelschocken, Schlussdreisprung, Bankdrücken, Hindernislauf und 30-m-Sprint. Gehoben wurde in 13 Gruppen – nach Körpergewicht in leicht und schwer unterteilt.

Jakob Hönicke zeigte sich in seinem ersten Versuch mit 14 kg noch sehr nervös, ließ dann aber einen guten Technikpunktwert folgen. Zweite Heberin bei den "Kindern B" war Julia Busch. Auch ihr fiel es zunächst schwer, sich zu konzentrieren: 18 kg gab es zweimal ungültig. Jetzt war Fingerspitzengefühl und Mutmachen von Trainer und Eltern angesagt – den dritten Versuch brachte sie schließlich mit ordentlichen 4,5 Technikpunkten in die Wertung. Nach dem nervösen Start im Reißen überzeugten beide in der Athletik durch Bestleistungen. So sicherte sich Julia mit der Weite von 5,95 m im Kugelschocken und der Zeit von 13,7 s im Hindernislauf tatsächlich noch den Platz ganz oben auf dem Siegerpodest. Jakob gelang es, sich in vier Disziplinen zu verbessern – am Ende brachte dies Platz 5.

In der Kinder-A-Gruppe hob Julien Tech-Kruse. Auch er fand bei den hohen Temperaturen nicht gut in den Wettkampf (nur eine gültige Hebung bei 22 kg). Besser lief es in der Athletik beim Bankdrücken und Schlussdreisprung, was ihm am Ende den achten Rang brachte. Benedikt Drafz begann bei den Schülern (Jahrgang 2005) mit der Athletik. Hier gelang ihm ein Punkteplus im Bankdrücken mit der geforderten Anzahl von 15 Wiederholungen. Bei den weiteren Disziplinen gab es keine Leistungssteigerungen. Nach einer sehr langen Pause folgten die Hebungen. Hier gelang ihm mit 43 kg im Reißen noch mal Bestleistung. Im Stoßen wurden die 53 kg im dritten Versuch anvisiert, konnten aber durch einen technischen Fehler (Nachdrücken) nicht in die Wertung gebracht werden – Platz 8.

Auf Silberrang vorgekämpft

Für den TSV Blau-Weiß Schwedt war ein Quartett beim Championat in Sachsen dabei. Jüngster war Fabien Hansch (2008). Bei den festgelegten (nur) zwei Reißversuchen – der Oderstädter hätte sich gern auch im Stoßen gezeigt – bekam Fabien bei 15 und 17 kg 5,0 und 4,5 Technikpunkte. So verlor er schon etwas Boden für die Gesamtwertung. Bei den athletischen Disziplinen konnte er seine Trainingsergebnisse bestätigen. Mit 420,35 Gesamtpunkten belegte Hansch am Ende in der starken Gruppe den 7. Platz.

In der um ein Jahr älteren Altersklasse sollte Lennox Unger für die beste Leistung aus TSV-Sicht sorgen. Dabei lief es für ihn im Reißen und im Stoßen noch nicht ganz nach Plan. Die Lasten stimmten, die gezeigte Technik blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Großen Kampfgeist bewies Lennox anschließend bei den Athletikübungen. Hier machte er mit jeder Disziplin ein wenig Boden gut – lag er nach den Hebungen noch auf Platz 7, so konnte er sich letztlich zu Recht über den Silberrang freuen.

Zarah Wolf bemühte sich in der gleichen Altersklasse redlich um jedes Kilogramm und jeden Punkt. Im letzten Reißversuch verletzte sie sich durch einen technischen Fehler leicht am Rücken, setzte den Wettkampf aber fort. Nach der Abrechnung aller Disziplinen kam Zarah auf Rang 9 ihrer Gruppe ein. Für Michelle Schmock war es der erste überregionale Auftritt im Gewichtheben. Nach ihrer langen Verletzungspause im vergangenen Jahr konnte sie erst wieder etwa sechs Monate lang trainieren. Sie beendete in Plauen ihren Wettkampf auf dem fünften Platz.