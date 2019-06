Strahlende Gesichter trotz der Niederlagen

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Tolles Wetter, prima Stimmung, gute Laune - der BSC Rathenow 1994 e.V. kann die Niederlagen sicher verkraften, die seinen beiden Fußballmannschaften während der Jubiläumsfeier beigefügt wurden. Am 15. Juni wurde das 25-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Im Stadion am Schwedendamm wurden den Tag über rund 500 Zuschauer gezählt, so Vereinsvize Peter Gojek.

Im ersten Spiel des Tages standen sich die Alten BSC-Herren und die Traditionsmannschaft des 1. FC Lok Stendal gegenüber. Die Gäste spielten von 1994 bis 2000 in der Regionalliga. Der BSC-Nachwuchs hatte die Oldies auf den Platz geführt. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer, darunter Vertreter des Fußballkreises Havelland und der Stadt, entwickelte sich eine faire Partie, die die Stendaler mit 4:1 für sich entschieden. Da stand der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Auch für den Nachwuchs, der in der Pause sein Können zeigte.

Zur Sache ging es anschließend im Kreisliga-Duell zwischen dem BSC und dem Mögeliner SC 1913. Auch hier siegten die Gäste, die mit einem 2:1 nach Hause fahren konnten. Nach Hause gingen die Rathenower indes noch lange nicht. Die Abendstunden verbrachten etwa 100 BSC-er auf der Terrasse des Havelreustaurants Schwedendamm. "Es wurde getanzt und gelacht, gut gegessen und viel gefachsimpelt", so Gojek über den geselligen Abschluss eines gelungenen Fußballfestes zum Vereinsjubiläum.