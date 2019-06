Bibliothek startet mit Rekord in "Brandenburger Lesesommer"

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Sommer-Lese-Kampagne der Rathenower Stadtbibliothek startete mit einem Rekord. Rund 120 Kinder und Jugendliche haben bereits Bücher für den "Brandenburger Lesesommer" geliehen. "Ein Leser hat bereits drei Bücher gelesen und sein Zertifikat dafür sicher", so Bibliothektleiterin Ulrike Wünsch.

Innerhalb des "Brandenburger Lesesommers" können Schüler ab 9 Jahre in den Ferien die neuesten Bücher ausleihen, sind damit Clubmitglied und können mit ihren "Log-Büchern" an einer Verlosung teilnehmen. Mit ein wenig Vorlauf startete der Lesesommer am 11. Juni. "So konnten auch jene Schüler Bücher leihen, die gleich mit Ferienstart in den Urlaub fahren", so Wünsch weiter.

Gemeinsam mit dem Förderverein und zahlreichen Rathenower Unternehmen konnte die Stadtbibliothek wieder die nötigen Mittel zusammenbringen, um 300 Titel für rund 2.500 Euro anzuschaffen und damit das aktuellste Lesefutter für junge "Leseratten" bereitzustellen.

Bei allem Bekannten gibt es dennoch eine Neuerung. Am Namen ist sie bereits erkennbar. Bisher lief die Aktion der Bibliothek, seit 2011, unter dem Titel "Sommer-Lese-Club" - eine Kampagne der Bibliotheken Nordrhein-Westfalens. Diese haben ihr Konzept verändert. Zudem hätten sich die auswärtigen Bibliotheken, wie eben auch die Rathenower, selbst um Materialien zur Werbung kümmern müssen. Daher wurde mit weiteren Bibliotheken im Landder "Brandenburger Lesesommer" ins Leben gerufen.

Das Konzept, Kinder und Jugendliche das Lesen von Büchern schmackhaft zu machen, bleibt bestehen. Dazu erhält jeder Teilnehmer auch ein aquamarin-farbenes Armband.