Fäulnis unterm Turmdach

Luftaufnahme von Gartz: Der alte Stadtkern und die Stephanskirche schmiegen sich an die Oder. Doch die Idylle täuscht. An der Kirche gibt es gravierende Schäden, die von oben nicht sichtbar sind. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Der Gartzer Pastor Hilmar Warnkross ist erleichtert. Vor ein paar Tagen sind EU-Fördermittel für die Sanierung der Stephanskirche bewilligt worden. "Das ist der entscheidende Baustein, den wir noch brauchten."

Er macht klar, dass es sich nicht um ein Ausbessern von Schäden handelt, sondern um eine Grundsanierung. Die Schäden an der Kirche sind so dramatisch, dass Architekten und Gutachter für die Bauarbeiten 640 000 Euro veranschlagt haben. Seit mehreren Jahren bemüht sich der Pfarrer um eine gesicherte Finanzierung der Bauarbeiten. Dies scheint nun gelungen.

Holz fault, Risse im Mauerwerk

Doch manche Einwohner fragen, warum so viel Geld eingesetzt werden muss und warum schon wieder eine Sanierung notwendig ist. Schließlich habe Gartz in den 1980er-Jahren unter Aufbietung aller Kräfte eine Sanierung der Kirche vorangetrieben. Pfarrer Warnkross räumt ein: "Der Laie sieht am Turm etliche Schäden, aber längst nicht alle." In der Tat fallen bei Sturm Ziegel von den Seitendächern. Die Feuerwehr macht regelmäßig Sicherungsarbeiten. Aber das reicht auf die Dauer nicht.

Das Hamburger Architekturbüro Johannsen und Partner hat die Stephanskirche begutachtet und ein Sanierungskonzept erarbeitet. Christine Johannsen erläutert: "Alle 40 bis 50 Jahre müssen Gebäude saniert werden. Das ist normal und das gilt bei intakten Bauwerken. Bei historischen Gebäuden ist das noch enger gestrickt. In unserem Sanierungskonzept geht es um den Turm und die Wände des Kirchenschiffs. Das Problem ist, dass beide bewusst als Ruine dastehen. Aber auch Ruinen müssen instandgehalten werden. Der Turm der Stephanskirche hat gar keine Fenster, nur Öffnungen. Durch sie dringt seit vielen Jahren Regenwasser ein und hat enorme Schäden angerichtet. Fäulnis in der Holzkonstruktion breitet sich aus. Die Verkehrssicherheit am Turm ist nicht gewährleistet. Außerdem gibt es kaputte Steine und Risse im Mauerwerk."

Wie Pastor Warnkross erzählt, gibt es im Innenbereich des Turmes einen Riss, der statisch von Bedeutung ist. Dieser und andere Risse sollen bei der Sanierung mit Zugankern gesichert werden. Seiner Meinung nach könne man als Laie von Außen viele Schäden gar nicht sehen und bewerten. Man müsse bis unters Dach steigen. Warnkross vermutet, dass beim Hochnehmen des Daches noch weitere Schäden entdeckt werden.

Baubeginn noch in diesem Jahr

Der Pastor bekräftigt: "Es gibt nun keine finanziellen Hindernisse mehr, um mit der Sanierung zu beginnen. Demnächst erfolgt die Ausschreibung der Bauarbeiten, damit noch 2019 angefangen wird. Die Sanierung soll bis Ende 2020 dauern. Da muss jede Menge Gerüst hoch." Während der Sanierung werden das kirchliche Bauamt Pasewalk, der Pastor, die Architekten und der Kirchengemeinderat eng zusammenarbeiten. "Bauen ist immer Nervensache", weiß Hilmar Warnkross.