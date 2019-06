Von der Party-Tram ins Konzerthaus

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Sommertage hatte Berlin schon viele, aber erst wenn auch der Kalender die schönste Zeit des Jahres einläutet, bekommen die Straßenmusiker der Hauptstadt Gesellschaft.

Kleine und große Bands, internationale und einheimische Musiker packen auf Plätzen und vor Lokalen ihre Instrumente aus, stöpseln den Verstärker ein und spielen zur Fête de la Musique heute Abend wieder umsonst und draußen. Die Bandbreite reicht dabei vom Konzert im Studentendorf Schlachtensee über das Konzerthaus am Gendarmenmarkt bis hin zum Tanzen in der Party-Tram. Letztere pendelt mit DJs an Bord von 17 bis 21 Uhr vom Betriebshof Lichtenberg über den Hackeschen Markt bis Am Steinberg in Weißensee und wieder zurück.

Treptow-Köpenick im Fokus

Mit mehr als 25 angemeldeten Orten ist Treptow-Köpenik in diesem Jahr der Bezirk mit den meisten Musikbühnen. Schon am Donnerstagabend gab es in der "Freiheit 15" ein Auftaktkonzert. Heute spielen unter anderem um 16 Uhr die "Joafin – Stadtsteicher" im KunstHofKöpenick. "Ein leidenschaftliches Projekt von fünf Berliner Musikanten, die sich seit acht Jahren wöchentlich verabreden, ihre eigenen Geschichten zu vertonen und sich dabei immer wieder wie Siebzehn fühlen", wird die R ’n’ B-Band auf der Fête-de-la-musique-Webseite angekündigt.

Insgesamt gibt es mehr als 150 Musikorte in allen zwölf Bezirken. Ein musikalischer Hotspot ist auch Spandau, wo gleich mehrere Bühnen in den Gassen der Altstadt aufgebaut werden. Alleine vor dem Café Barfly in der Brüderstraße erwartet die Besucher Bossa Nova, Elektronik, Indie-Pop, Jazz, PopPunk, Rock und Rock ’n’ Roll. Von Konzert zu Konzert hoppen kann man auch an der Karl-Marx-Allee in Mitte, wo sogar die Galerie Kuchling zum Musikgenuss plus Kunstschau lädt.

"Was bekommt man, wenn man ein Waschbrett, ein Mini-Megafon, eine Ukulele, ein Gummi-Huhn, ein Paar Steppschuhe, eine Trompete, zwei Kängurus und eine Portion Tzatziki in einen Mixer wirft?", heißt es dagegen am Sisyphos-Strand in Rummelsburg. Auf dem Clubgelände einer ehemaligen Hundkuchenfabrik wird sonst eigentlich Techno gespielt. Die Band "Zap" will dagegen ab 16 Uhr mit einer Mischung aus Blues, Funk und Jazz einheizen. "Inspiriert von Bob Fosse, Louis Prima, Skiffle-Musik und alten Waschbrettrhythmen schafft Zap viel mehr als nur Melodien zum Tanzen und Mitsingen", heißt es in der Ankündigung. Den Zuhörer erwarte nicht weniger als eine wilde Hochleistungsperformance, die sein Badewasser zum Blubbern bringt und seine Wehwehchen wegpusten wird.

Dank der Ausnahmezulassung für Straßenmusik kann von 16 bis 22 Uhr in ganz Berlin auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen musiziert werden. Danach geht es in manchen Kneipen und Clubs auch noch drinnen weiter. Auch das Konzerthaus am Gendarmenmarkt öffnet zur Fête de la Musique seinen Großen Saal während einer Probe mit Dirigent Eliahu Inbal. Auf dem Programm steht Musik von Richard Wagner.

Um 20 Uhr finden sich dann die Sänger draußen auf den Stufen des klassizistischen Bauwerks ein, um bei einer Art Flash-Mob gemeinsam mit dem Publikum die "Ode an die Freude" zu singen. Außerdem wird gemeinsam "Auf uns" von Andreas Bourani und "What A Wonderful World" von Louis Armstrong geträllert. Besucher der Komischen Oper bekommen an diesem Abend um 19 Uhr einen Workshop, wie man die "Ode an die Freude" am besten intoniert.

Der Chor-Klassiker soll zeitgleich in Frankreich, Belgien, Griechenland, Italien, Slowenien und Polen sowie in mehr als 50 Städten in Deutschland gesungen werden. "Die Fête de la Musique ist seit ihrer Gründung in den 80er-Jahren in Frankreich eine beeindruckende musikalische Bewegung geworden", freut sich Kultur- und Europasenator Klaus Lederer (Linke). "Ein klingendes Manifest für ein Europa der offenen Grenzen."