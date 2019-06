Die Feuerwehr Werneuchen feiert 120-jähriges Bestehen

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Jeder einzelne Feuerwehrmann zusammen mit gemeinsamen Zielen und Leitbildern haben die Wehr dazu gebracht, was sie heute ist. Am kommenden Freitag und Sonnabend steht die Stadt Werneuchen Kopf bei der 120-Jahr-Feier ihrer Brandschützer. Am Freitag um 15 Uhr werden Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Landesbranddirektor Heinz Rudolf und Vize-Landrat Holger Lampe erwartet. Am Sonnabend um 14 Uhr folgt der Umzug mit Start an der alten Feuerwehr, Poststraße. Danach gibt es ein Fest in der Wesendahler Straße 8a.