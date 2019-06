Nach dem Brückenabriss wird am Fundament gebaggert

Gabriele Rataj

Bruchmühle (MOZ) Mehr als ein Jahr liegt es inzwischen zurück, dass die dringend nötige Brückenerneuerung über das Mühlenfließ im Altlandsberger Ortsteil Bruchmühle als Sommerbaumaßnahme geplant wurde. Inzwischen hat ein Schelm am Bauschild im Waldring das Fertigstellungsjahr von November 2019 auf 2022 korrigiert. So lange, hofft indes jeder, wird die Vollsperrung der kürzesten Verbindung zwischen Bruchmühle und Fredersdorf-Nord nicht dauern. Inzwischen ist die alte Brücke abgerissen, sind 14 Fundamentröhren aus Beton in den Boden links und rechts des Grabens eingelassen worden, die das neue Bauwerk stabil tragen sollen. Gegenwärtig arbeiten die Bagger weiter kräftig am Fundament.