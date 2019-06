Keiner will so richtig ran

Nadja Voigt

Neulewin (MOZ) Als der Ältesten im Gemeinderat gebührte Christine Reichmuth am Mittwoch die Leitung der konstituierenden Sitzung in Neulewin. Zum neuen Gemeinderat gehören: Oliver Daue, Marita Dolgener, Manuel Hasse, Kerstin Herrlich, Enrico Kiehl, Heidemarie Kiehl, Uwe Schilling, Felix Schwark, Undine Wesolek, Horst Wilke und eben Christine Reichmuth. Sie sorgte denn auch nach zähem Ringen um die bis dahin und zum Teil weiterhin unbesetzten Posten in der Gemeindevertretung für die größte Überraschung. Und steht nun doch für die nächsten fünf Jahre als Ortsvorsteherin zur Verfügung. "Meine Wahl als Ortsvorsteherin hat mich Wochen lang nicht schlafen lassen. Jeder hat mich angesprochen, warum ich es nicht weiter mache", sagt die 69-Jährige. Äußerungen wie: "So ein großer Ort und kein Ansprechpartner, das geht nicht!" hätten für sie den Ausschlag gegeben. Obwohl sie den Posten gerne an jemand Jüngeres abgegeben hätte, wie sie schon vor der Wahl gegenüber dieser Zeitung sagte. "Es hätte sich auch weiter keiner gemeldet, wenn es wieder ausgeschrieben worden wäre. Das habe ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können", so die engagierte Frau aus Kerstenbruch.

Eine erneute Frist gibt es nun für die Besetzung des Postens des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers in Neulietzegöricke. Drei Monate sind nun noch einmal Zeit, sich Gedanken und einen Nachfolger für Horst Wilke und Marita Dolgener zu machen. Beide erteilten den aufgekeimten Hoffnungen, sich doch noch "überreden" zu lassen, am Mittwochabend im Gemeindehaus in Neulewin eine Absage. "Ich lasse keinen im Regen stehen, aber ich will einfach kürzer treten. Niemand ist verdonnert, sein Leben lang denselben Posten auszuüben", argumentierte Horst Wilke. Deshalb ließ er sich auch zum zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters wählen. Um seine Erfahrung und sein Wissen weiter zu geben, seine Unterstützung zu bieten. Marita Dolgener bat um Bedenkzeit. Bis dahin nimmt ihre Aufgaben im Ortsteil Neulietzegöricke die Gemeindevertretung wahr.

Nach langem Zögern entschloss sich Kerstin Herrlich, den ersten Stellvertreter zu machen, nachdem Undine Wesolek mitgeteilt hatte, sie sei dafür zeitlich nicht flexibel genug. Ein Problem, das alle anderen Gemeindevertreter, die ebenfalls in Lohn und Brot sind, sehr gut nachvollziehen konnten. Auch bei Kerstin Herrlich spielt die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt eine Rolle, wie sie sagte.

Alle Gremien besetzt

Ortsvorsteherin von Güstebieser Loose ist und bleibt dagegen Heidemarie Kiehl. Zum Stellvertreter im Amtsausschuss für den (noch nicht existierenden) Bürgermeister wurde Uwe Schilling gewählt. Als weiteres Mitglied im höchsten beschließenden Gremium des Amtes Barnim-Oderbruch wurde Undine Wesolek gewählt. Ihr Stellvertreter dort ist Manuel Hasse. Gemeinsam mit Enrico Kiehl als seinem Stellvertreter wird er die Gemeinde Neulewin beim Gewässer- und Deichverband Oderbruch vertreten. Beim Trink- und Abwasserverband sind es Christine Reichmuth und Felix Schwark. Einstimmig wurde auch beschlossen, dass die Geschäftsordnung der Gemeinde weiterhin gilt.