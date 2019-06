Fast 60-mal Ferienspaß für Schwedter Kinder

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Mit Karius und Baktus sowie leuchtenden Kinderzähnen startete am Donnerstag der größte Schwedter Sommerferienspaß, das Agenda Diplom, bei Jana Kalk im Gesundheitsamt des Landkreises Uckermark. Die Kinder verbrachten dort ihren ersten Ferientag und lernten viel Neues über gesunde Ernährung und die richtige Zahnpflege. Auch im Schwarzlichttheater ging es um die Zahngesundheit. Bei Marie Schuhr in der Stadtbibliothek wurden gestern Lesezeichen aus bunten Stoffen genäht.

Stefanie Rähder ist die neue Projektkoordinatorin für das Schwedter Agenda-Diplom. Sie sitzt im MehrGenerationenHaus. Fast 60 Veranstaltungen hat sie mit anderen Helfern und 41 verschiedenen Veranstaltern als Ferienvergnügen auf die Beine gestellt. Die letzte findet zum Fe-­rienende am 2. August beim FSV City unter dem Motto "Fußball ist unser Leben" statt.

Dazwischen gibt es Spaß und Unterhaltung für jeden Geschmack. Bei Verlagsbuchhändlerin Karla Schmook kann man sich heute im Abenteuer-, Legenden- und Fantasy-Land Schwedt bewegen und Beiträge für das nächste Vorlesebuch gestalten. An der Evangelischen Grundschule wird am Montag ab 9 Uhr Mangazeichnen für Grundschüler angeboten. Stadt-Wildnis entdecken können die Ferienkinder am Dienstag ab 9 Uhr im Nabu-Garten. Dance for Kids heißt es am gleichen Tag ab 9 Uhr im Tanzforum Schwedt. Antwort auf die Frage, warum unsere Zehen so klein sind, gibt es am gleichen Tag ab 15 Uhr im Sanitätshaus Fuchs in der Berliner Straße 10.

Anmeldungen sind immer erwünscht.