Showtanz, Pitti und Ballhaus Band

MOZ

Strausberg (Gabriele Rataj) Drei tolle Tage am Straussee mit Wettkampfatmosphäre, Musik und Rummel stehen am Wochenende mit den Drachenboot-Festtagen ins Haus. Dabei bietet das Programm, das "fabrikneu" mit Unterstützung von Sparkasse MOL, Stadtwerken, SWG und weiteren Partnern organisiert hat, für alle Altersgruppen etwas.

Das beginnt beim Eröffnungskonzert am Freitag um 19 Uhr mit Clairchens Ballhaus Band, die die größten Hits vergangener Jahre und Aktuelles aus den Charts verspricht, und endet am Sonntag ab 12 Uhr mit Live-Bands und Rummel direkt am See.

Der Sonnabend ist rund um die Wettbewerbe der Drachenboote ab 10 Uhr als Kinder- und Familientag deklariert. 11 Uhr und 14 Uhr besucht ein Clown das Areal im Kulturpark, 12 Uhr schaut Pittiplatsch – Das große Theater auf der Hauptbühne vorbei. Showtanz ist für 15 Uhr angesetzt. Für 18 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen und ab 19 Uhr ist die Bühne für das "Mega Open Air" mit den besten Hits der 1990er freigegeben.

Eintritt: 10 Euro (Freitag), 4 Euro/Kinder erm. (Sonnabend/10 Euro ab 19 Uhr)