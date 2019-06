Bauarbeiten hängen am Nachtrag

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Rund ein Drittel teuer als geplant wird der Erweiterungsbau der Theodor-Fontane-Grundschule – wenn denn die Bauarbeiten voranschreiten. Die Haushaltsmittel der Stadt seien ausgeschöpft, sagt Kämmerin Melanie Brückner. Damit neue Aufträge vergeben werden können – etwa für Metallbauarbeiten an der mehrschichtigen Fassade –, müssen die Stadtverordneten einen Nachtragshaushalt beschließen.

Die sogenannte Verpflichtungsermächtigung nämlich – eine Festlegung im Haushalt, mit der die Stadtverordneten die Verwaltung befugen, Auszahlungen für Investitionen zu tätigen – sieht aktuell einen zu geringen Gesamtbetrag vor, als dass die Stadt damit den um mindestens 1,2 Millionen Euro teureren Schulanbau und weitere Investitionen stemmen könnte.

Mehrheitlich gefordert hatten die Stadtverordneten die Erarbeitung eines Nachtragshaushalts schon bei Beschluss des Doppelhaushaltes 2018/19 am 13. Dezember vergangenen Jahres. Weil sie Nachbesserungsbedarf sahen und damit die Hoffnung verbunden war, durch Mehreinnahmen von Steuern und durch Schlüsselzuweisungen doch noch weitere Maßnahmen anstoßen zu können.

Seit Mai liegt der Entwurf zur 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2018/19 in Kurzform vor; eine vollständige Version haben die Mitglieder des Hauptausschusses in ihrer Sitzung am Mittwoch einstimmig zum Beschluss empfohlen. Angesichts der Tatsache, dass der Ausschuss in seiner alten Besetzung, vor Neuformierung des Gremiums in der konstituierenden Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag tagte, wo der Nachtragshaushalt ebenfalls auf der Tagesordnung steht, erkundigte sich Christian Dippe (BFZ) nach der Dringlichkeit der Beschlussfassung.

Die sei durch notwendige Vergaben für die Fontaneschule gegeben, sagte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Sebastian Rausch (SPD) merkte an, dass eine Empfehlung der Mitglieder des Hauptausschusses, die ja auch in der Stadtverordnetenversammlung dabei seien, als Signal wirken könne. Die nicht-öffentliche Vergabe von Bauleistungen für die Fontaneschule in der Hauptausschusssitzung wird erst wirksam, wenn die Stadtverordneten den Nachtragshaushalt beschließen.

Anschaffungen für Kitas möglich

Gegenüber dem ursprünglichen Plan weist der Nachtragshaushalt mit 1 674 200 Euro einen um 1,61 Millionen Euro höheren Finanzüberschuss aus. Er fließt in die Tilgung des Kassenkredits, der sich laut Rudolph aktuell auf rund 21 Millionen Euro beläuft. Für die Fontanegrundschule wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 911 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Freigeworden sind diese laut Vorbericht zum Nachtrag durch Umgliederung des Bauvorhabens "Sozialtrakt Sporthalle Süd" vom Investitionsplan, wo es fälschlicherweise dargestellt worden war, in den laufenden Haushalt. Weiterhin wurden Investitionen in Höhe von 200 000 Euro für die Marktplatz-Umgestaltung von 2019 nach 2020 verschoben.

Gut 2 Millionen Euro höhere Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan 2019 verzeichnet die Stadt durch allgemeine Schlüsselzuweisungen (667 000 Euro) und Gewerbesteuermehreinnahmen (1 500 000). Dafür können nun doch von einigen Fraktionen geforderte Maßnahmen wie die Anschaffung von Ausstattungen für Kitas und Horte in Höhe von 150 000 Euro umgesetzt und Anträgen von Lebenshilfe (10 700 Euro) und Mehrgenerationenhaus (15 700) auf Zuschuss stattgegeben werden.

Durch nicht besetzte Stellen, etwa in Kitas, führte Kämmerin Melanie Brückner im Hauptausschuss aus, spare die Stadt bis 30. Juni 1,1 Millionen Euro. Welche Stellen unbesetzt seien, darüber müsse sie sich erst einen Überblick verschaffen. 18,3 Millionen Euro sind im Haushalt 2019 für Personalkosten eingestellt.