Konzentriert gegen Null-Bock-Stimmung

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Zocken. Zocken. Vier-, fünfmal wiederholt Leon dieses Wort auf die Frage nach dem Zeitvertreib in den Ferien, bevor er den Kopf auf die Tischplatte sinken lässt. "Zocken verbraucht wenig Energie", argumentiert der blonde Junge, der auf Nachfrage auch erklärt, dass er nicht etwa Kartenspiel meint, sondern Computer.

Leon gehört zu der Klasse Morus-Pfadfinder an der gleichnamigen Oberschule im Hohenbinder Weg, die jetzt – wie alle anderen – den Unterricht beendet hat und doch eine besondere ist. Dort werden, meist in der 7. Klasse, Jugendliche aufgenommen, die einen besonderen sozialpädagogischen Betreuungsbedarf haben. Der gemeinsame Nenner dieses Bedarfs lautet Konzentrationsschwierigkeiten; sie gehen oft einher mit respektlosem Verhalten, aber auch schlechten Leistungen, die die Versetzung in die nächste Klasse zumindest gefährden, in vielen Fällen auch unmöglich machen.

Das Projekt, das seit 2015 an der Schule verankert ist, setzt nach den großen Ferien erneut, zum dritten und letzten Mal, zu einem zweijährigen, von Europäischen Sozialfonds und dem Land Brandenburg geförderten Durchgang an. In den Klassenversammlungen der künftigen 7. Klassen haben Ines Kiefer und Sigrid Hohmann, die das Projekt gemeinsam leiten, sich vorgestellt. "Nach acht Tagen kamen schon sechs Eltern auf uns zu, die glauben, ihre Kinder wären gut bei uns aufgehoben", berichtet Sozialpädagogin Ines Kiefer. Sie und ihre Kollegin sind über den Träger CJD Berlin-Brandenburg angestellt.

Die Schüler werden in Zusammenarbeit mit sechs begleitenden Lehrern individuell betreut und zu einer gesonderten Klasse zusammengefasst. Damit sie andererseits den Kontakt zu ihrer Stammklasse und den dort vermittelten Lerninhalten nicht ganz verlieren, nehmen die Mädchen und Jungen aus der 7. und 8. Jahrgangsstufe an einzelnen Stunden ihrer Klasse teil. Bei Ines Kiefer und Sigrid Hohmann werden sie dagegen stärker individuell unterrichtet und gefördert.

Mit viel Geduld arbeiten die Pädagoginnen daran, versteckte Potenziale ans Licht zu holen. Fortschritte erkennen sie zum Beispiel bei der 14-jährigen Ashley. "Sie ist weitaus selbstbewusster geworden, war anfangs sehr introviert", sagt Ines Kiefer. Die Schülerin selbst spricht selbstkritisch über ihre großen Schwierigkeiten in Mathematik, die sie in die Klasse gebracht haben.

Rückkehr in die Stammklasse

Auch dem 14-jährigen Henning attestieren Ines Kiefer und ihre Kollegin eine positive Entwicklung. "Er verlässt uns." Das heißt, der Junge aus Erkner wird in seine Stammklasse zurückkehren und versuchen, eine ganz normale Schullaufbahn fortzusetzen. Die Betreuung muss damit nicht enden. "Es gibt die Möglichkeit der Nachpflege", sagt Ines Kiefer. Praktisch heißt das, die Schützlinge können bei den Sozialpädagoginnen vorbeischauen und sich Rat oder auch moralische Rückenstärkung holen.

Seit es das Projekt gibt, haben die Eltern von 73 Kindern um die Aufnahme ihres Nachwuchses gebeten, 53 Jungen und 20 Mädchen. Zeitweilig gehörte es auch zur Aufgabe der Pädagoginnen, geflüchtete Jugendliche aus Ländern wie Afghanistan oder Syrien zu betreuen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Auch im pädagogischen Konzept sind Änderungen angestrebt. "Ab nächstem Schuljahr soll es im Projekt auch Hausaufgaben geben", sagen Ines Kiefer und Sigrid Hohmann.