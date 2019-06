Neuer Zuschnitt der Rüdnitzer Gemeindevertretung

Olav Schröder

Rüdnitz (MOZ) Auf großes Interesse stieß die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung in Rüdnitz. Rund 60 Anwohner verfolgten die erste Zusammenkunft nach der Kommunalwahl, mit der die bisherige Bürgermeisterin Christina Straube die Amtsgeschäfte an ihren Nachfolger Andreas Hoffmann übergab. Für beide gab es Beifall und Blumen, auch von Besuchern.

"Wir haben wahnsinnig viel vor und werden es nicht schaffen, wenn wir Gegensätze aufbauen", sagte der neue Bürgermeister. Die neue Gemeindevertretung, unterstrich Hoffmann, habe eine "deutliche Verjüngung" erfahren und sei mit sechs Frauen und sechs Männern ausgeglichen besetzt. Er sei zwar kein Freund von Fraktionsbildungen, wisse aber, dass sie zum Schutz kleinerer Gruppen dienen.

Um die Mitarbeit in den Ausschüssen abzusichern, kündigte Christina Straube die Bildung der Fraktion der Freien Wählerliste (FWR) Rüdnitz mit fünf Mitgliedern an. Sie übernimmt darin den Vorsitz. Sodann bildete auch die siebenköpfige Wählergemeinschaft "Aktiv in Rüdnitz" (WAR) eine Fraktion unter Vorsitz von Sören Opel. Er rückte für Andreas Hoffmann nach, der erklärte, auch als Bürgermeister der Fraktion anzugehören.

Auf Vorschlag von Hoffmann wurden Daniela Schröder (WAR) als erste und Edith Stöber (FWR) als zweite Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt. Seinen Vorschlag verstand er als Signal für die Gleichberechtigung der beiden Gruppierungen.

Schon vor der Wahl sei gewünscht worden, dass mehr Sacharbeit in den Ausschüssen erfolgen soll, so Hoffmann. Vor diesem Hintergrund schlug er vor, zusätzliche Ausschüsse beziehungsweise eine Arbeitsgruppe zu gründen, die Besetzung jedoch auf fünf Mitglieder zu begrenzen. Dies habe auch den Vorteil, dass sachkundige Einwohner in die beratenden Fachausschüsse einbezogen werden könnten.

Der Hauptausschuss zählte bisher beispielsweise sechs Mitglieder. Diesem gehören nunmehr Andreas Hoffmann, Daniela Schröder und Sören Opel (alle WAR) sowie Christina Straube und Mario Herrmann (beide FWR) an.

Gremien setzen Akzente

Neu ist der Bau- und Planungsausschuss. Inhaltliche Schwerpunkte bilden das Wohngebiet Sechsrutenstücke, Verkehrskonzepte und Kita-Neubau. Aus Sicht von Christina Straube könnten diese Aufgaben im Hauptausschuss wahrgenommen werden, um sich durch die Bildung von zu vielen Ausschüssen nicht zu verschleißen.Schließlich wurde der Bau- und Planungsausschuss von der WAR mit Wilfried Zuppke, Tobias Bastian und Sören Opel besetzt, von der FWR mit Mario Herrmann und Veit Sebastian Maahs.

Den Kultur- und Sozialausschuss bilden Heike Menschner, Daniela Schröder und Victoria Kath von der WAR sowie Nanett Nahs und Edith Stöber von der FWR.

Neu ist die Arbeitsgruppe Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Die FWR besetzt diesen Ausschuss nicht. Deren Mitglieder arbeiteten bereits in anderen, ähnlichen Arbeitsgruppen mit, so Christina Straube. Die WAR benannte Wilfried Zuppke, Victoria Kath und Daniela Schröder für die AG.

Im Amtsausschuss arbeiten Andreas Hoffmann, Heike Menschner und Christina Straube mit, im vorbereitenden A1 Andreas Hoffmann und als Stellvertreterin Christina Straube.