Auf zum Schwielochsee: Weg für Motorboote wieder frei

Alt Schadow/Goyatz Für den Motorbootverkehr zwischen dem Neuendorfer See und dem Schwielochsee bestehen keine Einschränkungen mehr. Denn pünktlich zum Beginn der Sommerferien ist die Schleuse Alt Schadow wieder für die Schifffahrt freigegeben worden. Die aufwändigen Sicherungsmaßnahmen im Anschluss an die Sperrung im März konnten bereits nach etwa drei Monaten erfolgreich abgeschlossen werden, teilt das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg mit. Dank der durchgeführten Maßnahmen in Höhe von 200 000 Euro könne der Betrieb der Schleuse für die nächsten Jahre für den Wassersport gesichert werden heißt es weiter. Für eine langfristige Förderung des Wassersporttourismus in der Region sei jedoch ein Ersatzneubau für die Schleuse Alt Schadow erforderlich.

Die Planungen und Grundlagenuntersuchungen dazu laufen demnach, mit einem Baubeginn sei nicht vor 2021 zu rechnen. Im März diesen Jahres hatte ein Baugutachten des Landesamts für Umwelt auf die unzureichende Standsicherheit des Bauwerks aus dem Jahre 1911 hingewiesen. Um eine Gefährdung für Nutzer auszuschließen, wurde die Schleuse umgehend gesperrt. Das Wasserbauwerk gilt als wichtiges Nadelöhr der "Großen Umfahrt", einer ringförmigen Wasserverbindung für Freizeitsportler, die vom Berliner Rand bis zum Schwielochsee reicht.