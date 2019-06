Stauwehr hat jetzt Elektro-Antrieb

Ulf Grieger

Quappendorf (MOZ) Schwere Technik und einen großen Autodrehkrahn – so etwas sieht man zwischen den Neuhardenberger Ortsteilen Neufeld und Quappendorf nicht eben häufig. Grund dafür ist die Sanierung des Quappendorfer Wehres. Das befindet sich im Quappendorfer Kanal, einem Abschnitt der Alten Oder, die als Gewässer der 1. Ordnung eingestuft ist. Im Zuge der Oderbruchtrockenlegung war der Kanal angelegt worden, um die zahlreichen sich durch das Bruch schlängelnden Altgewässer zusammenzufassen. Sie bildeten bis dahin die Grundlage für den Fischreichtum. Insbesondere die zahlreichen dort lebenden Quappen hatten dem Dorf, das bis 1760 vor allem ein Fischerdorf war, den Namen gegeben.

Das Wehr Quappendorf wird im Auftrag des Landes vom Gewässer- und Deichverband Oderbruch betreut. Es dient vor allem der Gewässerunterhaltung (Krautung) und auch der Erhöhung der Wasserstände oberhalb des Wehres bei Niedrigwasser. Es ist von Oktober bis April geöffnet und kann in dieser Zeit von Fischen passiert werden.

Alte Teile aufbereitet

Es handelt sich um ein Drei-Feld-Wehr mit jeweils zwei Schütztafeln (Ober- und Unterschütz). Nach einer Untersuchung des 1978 errichteten Wehres durch das Landesamt für Umwelt wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Die Planung für diese Arbeiten übernahm Rainer Schönberg vom Technischen Büro für Wasserwirtschaft in Bad Freienwalde. Es wurden keine neuen Schütztafeln eingebaut, sondern die vorhandenen vom Beeskower Stahl- und Wasserbaubetrieb aufgearbeitet. Die Teile wurden sandstrahlgereinigt. Die Schäden sind repariert und alles ist neu beschichtet. "Da es sich um eine Modernisierung der Antriebstechnik handelt, wurde die bisherige Form des Wehrs ohne dauerhafte Fischpassierbarkeit beibehalten", erläutert Martin Rudolf von der Landesumweltamt-Dienststelle Bad Freienwalde. "Die Kosten belaufen sich auf rund 250 000 Euro", so Rudolf. An dem Wehr wurden die manuellen Antriebe auf elektrische Antriebe umgerüstet. Bei dieser Umrüstung wurden auch für jedes Schütz separate Antriebe angebracht, um die bisherige störanfällige Technik zu ersetzen. Das Umweltamt lässt als nächste Maßnahmen für jeweils 700 000 Euro die Wehre in Letschin und Golzow erneuern. Beide Projekte werden vom Deichverband Oderbruch geplant und realisiert. Der Bau ist für das Wehr Richtgraben ab 2020 geplant. 2021 folgt dann das Wehr Letschin.