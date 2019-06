David ohne Angst gegen Goliath

Von Hans Eberhard und Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Hauch von Profi-Fußball ist am Sonnabend ab 12.30 Uhr im Frankfurter Stadion der Freundschaft zu erleben. Der FC Union trifft in einem Testspiel auf den FC Energie Cottbus – Kreisoberligist gegen Regionalligist, 9. Liga gegen 4., David gegen Goliath.

"Das ist ein attraktiver Partner, der nach dem knappen Abstieg aus der dritten Liga sicher auch Niveau auf den Rasen bringt", urteilt Konrad Pintaske. Der Union-Präsident rechnet mit 400 bis 500 Zuschauern. "Das ist ein Highlight in unserer neunjährigen Geschichte als FC und deshalb gehen wir auch von unserem Platz am Baumschulenweg ins größere Stadion."

Respekt ja, Angst keine

"Wir freuen uns auf den Vergleich", bestätigt der scheidende Trainer Hartmut Voigt. "Respekt haben wir vor dem ehemaligen Drittligisten, aber keine Angst vor großen Namen. Wir wollen uns ordentlich präsentieren." Das ist den Frankfurtern nach schwieriger Saison zuzutrauen. "Vielleicht kann der eine oder andere gegen Cottbus einige Nadelstiche setzen", hofft der 63-Jährige. Und mit einem schelmischen Lächeln: "Wegen mir hätte die Saison noch weitergehen können. Wir hatten so einen guten Lauf und hätten womöglich noch die Tabellenspitze angegriffen."

Anders die Lausitzer. Sie hatten schon Mitte Mai ihre Saison beendet. Nach einem Dutzend Abgängen und erst zwei Zugängen vollzogen sie am Mittwoch ihren Trainingsauftakt mit 17 Kickern und drei Torhütern, dabei auch fünf Probespieler. Der Union-Coach sieht das nicht als großes Handicap an: "Die wollen sich bei Trainer Claus-Dieter Wollitz ins rechte Licht rücken."

Das bestätigt auch Stefan Scharfenberg-Hecht, Pressesprecher bei Energie. "Es werden alle Probespieler dabei sein. Sollte bis Freitag noch ein Spieler einen Vertrag unterschreiben, wird er mitkommen." Dass das Freundschaftsspiel erst jetzt stattfinde, habe mit dem engen Terminkalender zusammengehangen. Sicher sei es schade, dass nicht mehr die Drittliga-Elf auflaufe, aber zu einem früheren Termin hätte man sonst vielleicht die U-19-Auswahl geschickt.

Abwechslung für die Lausitzer

"Den Spielern machen solche Freundschaftsvergleiche immer Spaß, gerade in der extrem intensiven Vorbereitung, wenn sie im Kraftraum und bei Laufeinheiten richtig keulen müssen. Da ist es mal schön, ein richtiges Spiel zu machen", sagt Scharfenberg-Hecht. Für die Fans aus der Frankfurter Region freut er sich, dass diese mal keine lange Anreise haben. Mit großen Gruppen Cottbuser Fans rechnet er nicht.

Hartmut Voigt gibt seinem Team, das künftig von Nico Gärtner (41) betreut wird, mit auf den Rasen: "Wir wollen uns nicht jämmerlich blamieren. Wenn wir unter zehn Gegentoren bleiben – okay." Und Pintaske: "Wir wollen unseren positiven Trend jetzt auch gegen den Regionalligisten andeuten und mit dem Team, das komplett die neue Spielserie in Angriff nehmen will, fortsetzen."

Zustande gekommen ist der Test beim Winterturnier 2018 in Booßen. Sponsor Jako hatte als 1. Preis den Vergleich mit Energie ausgelobt, Union hatte ihn gewonnen. "Da hatten wir mal Glück", kommentiert Voigt. Glück hatte auch Drittliga-Absteiger FC Energie. Im DFB-Pokal der 1. Runde trifft er am 9. August auf den FC Bayern. Zuvor wird Energie weitere Freundschaftsspiele bestreiten, so beim FSV Brieske/Senftenberg und dem SV Großräschen anlässlich des 100-jährigen Bestehens dieser Vereine. Ein Benefizspiel gegen Borussia Dortmund steht auch noch an.

Service: Eintritt 6 Euro, ermäßigt für Rentner und Kinder bis 13 Jahren 4