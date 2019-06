Lärmgeplagte nicht überzeugt

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Straßenkrach und Eisenbahnlärm gibt es in allen Städten, auch in Bernau. An der Autobahn 11 in Blumenhag oder an der Lohmühlenstraße und einigen anderen Problemzonen können die Menschen kaum ruhig schlafen. Gut dreißig Betroffene und andere Interessierte nahmen am Mittwoch in der Grundschule Blumenhag einen tieferen Einblick in das Ergebnis des Bernauer Lärmaktionsplanes Stufe III.

Ingenieur zeigt Messergebnisse

Professionell präsentierte Michael Schreiber, Mitarbeiter des mit dem Lärmaktionsplan beauftragten Ingenieurbüros LK Argus, die Ergebnisse von Lautstärkemessungen in Bernau. Alle fünf Jahre muss laut EU-Richtlinie neu gemessen werden. Die Besucher nahmen die Präsentation respektvoll zur Kenntnis, richtig überzeugt von den möglichen Veränderung durch das Dokumentes schien aber kaum einer von ihnen.

Welche Punkte beinhaltet der Lärmaktionsplan? Angefertigt wurden neue Lärmschutzkarten. Beachtung finden dabei allerdings nur Straßen, die mehr als 8000 Kraftfahrzeuge am Tag passieren. Dort gelten als Lärmbrennpunkte diejenigen Wohngebiete, in denen die Fachleute einen Lautstärkepegel über 65 Dezibel(A) gemessen haben. Erst ab diesem Level gilt Lärm als gesundheitsgefährdend. Das (A) steht dafür, dass das Messergebnis mit einem Filter dem menschlichen Hörempfinden angeglichen wurde. Die Breitscheidstraße am Bahnhof rückt damit zum Beispiel aus dem Fokus heraus. Es verkehren dort etwas weniger als 8000 Fahrzeuge. Beachtung im Plan finden dafür die Lärmbrennpunkte rechts und links der A 11 sowie in den Hauptstraßen zwischen Autobahn und Innenstadtring. Auch der Innenstadtring selbst gilt laut Plan offiziell als lärmbelastet. In der Lohmühlenstraße wurden teilweise über 70 Dezibel (A) gemessen. Die Luftqualität ist dort entsprechend schlecht. Die Bahnlinie durch die Stadt am Bahnhof vorbei ist ebenfalls als bedeutende Lärmquelle kartiert.

Maßnahmen des Aktionsplans

Im seinem zweiten Teil erörtert der Lärmaktionsplan einige Abhilfemaßnahmen gegen Krach. Relativ knapp sind der Ausbau des Radverkehrsnetzes sowie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs genannt. Eine große Rolle bei den Maßnahmen spielen Geschwindigkeitsbeschränkungen. An den Lärmbrennpunkten soll jeweils die Einrichtung von Tempo-30-Zonen geprüft werden. "Bringt doch nichts", ist das Argument, das Ingenieur Schreiber oft diesbezüglich entgegen schlägt. Und auch das Publikum in der Grundschule Blumenhag zeigte sich skeptisch. Mit Hilfe von Grafiken versuchte der Fachmann, die Zweifel zu beseitigen: "Zwei bis drei Dezibel bringt es, das Tempo von 50 auf 30 km/h zu senken", erklärte Schreiber. Das höre sich zwar wenig an, aber den Betroffenen schaffe dies Erleichterung. Auch die Disziplin der Autofahrer sei besser als viele meinen, argumentierte er.

Betroffene melden sich zu Wort

Richtig überzeugt zeigten sich die Besucher der Veranstaltung dennoch nicht von den im Lärmaktionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen. Eine Frau, die nahe der A 11 wohnt, beklagte sich: "Wir haben zwar Schallschutzfenster, können die aber wegen des Krachs nicht öffnen. Im Sommer droht man zu ersticken!", so die Frau. Jemand forderte ein Tempolimit von 80 km/h nachts auf der A 11 bei Bernau. Ein anderer Mann beklagte die ungünstige Ansiedlung von Firmen in Wohngebieten und den resultierenden Schwerlastverkehr. Fahrradaktivist Markus Schaefer appellierte am Ende: "Wer beim Schallschutz mehr bewegen will, muss sich direkt an Politiker wenden oder eine Bürgerinitiative gründen."