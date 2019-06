Lieber Melonen als Kinderköpfe

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch bis Ende Juni probiert sich die neunte Klasse der Freien Gesamtschule Finow zum ersten Mal im Bundeswettbewerb "Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung" aus, der eine Gemeinschaftsaktion des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, des Institutes zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren sowie von Medienpartnern wie der Märkischen Oderzeitung ist. Auch wenn das spannende Projekt jetzt offiziell seinem Ende entgegengeht, ist es für die 20 Neuntklässler der auf dem Campus Wolfswinkel an der Eberswalder Straße 30a angesiedelten privaten Bildungsstätte längst nicht abgeschlossen. Im neuen Schuljahr werden sich die Jugendlichen mit neuem Schwung an die Aufgabe machen, die Ergebnisse ihrer vielfältigen Recherchen aufzubereiten.

"Willi wills wissen" vom Beamer

"Die Schülerinnen und Schüler haben zum Beispiel den Zustand der Radwege in Eberswalde erkundet und ausprobiert, wie schwer es ist, in einem Rollstuhl durch die Stadt zu kommen", blickt Sven Malo zurück, der an der Freien Gesamtschule Finow Mathematik, Physik, Politische Bildung sowie Lebensgestaltung, Ethik und Religion unterrichtet. Auf seine Anregung hin steigt der wohl spektakulärste Test der Forschungsreihe für mehr Verkehrssicherheit, bei dem zwei kindskopfgroße Honigmelonen und ein Fahrradhelm zum Einsatz kommen. Vorab läuft eine TV-Sendung aus der Erfolgsserie "Willi wills wissen", die von 2002 bis 2010 fast 180 Folgen lang auf KiKa lief. Darin hatte der Reporter Willi Weitzel kindgerecht Alltagsthemen aufbereitet.

"Ich habe zur Vorbereitung für das Experiment mit den Honigmelonen eine Folge ausgesucht, in der anschaulich erklärt wird, warum Fahrradhelme unverzichtbar sind", verrät Sven Malo, der schulintern das Projekt "Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung" betreut und an diesem Vormittag von seiner Kollegin Ramona Engel unterstützt wird, die Mathematik und Physik unterrichtet.

Die Neuntklässler verfolgen das Geschehen in dem per Beamer gezeigten Dokumentarfilm interessierter, als sie zugeben wollen. In einem Alter, an dem sie vom eigenen Moped träumen und dem ersten Auto entgegenfiebern, sind sie immer noch zumeist auf das Fahrrad angewiesen, um schnell von A nach B zu kommen. Sie erschrecken, als ihnen an einem Dummy gezeigt wird, welche Folgen es haben kann, wenn ein Fahrradfahrer ohne Helm gegen ein Auto fährt.

Dann kommt endlich der Praxisteil, auf den alle gewartet haben. Die Jugendlichen begeben sich auf den Schulhof. Die beiden Honigmelonen stammen aus dem Supermarkt. Den Fahrradhelm hat die Schulleiterin Karin Steguhn zur Verfügung gestellt. Er passt ihrer Enkeltochter nicht mehr.

"Bei Wassermelonen ist die Schale dünner. Da würde das Ergebnis vermutlich noch eindrucksvoller ausfallen", gibt Sven Malo zu. Doch diese Sorte sei so groß, dass sie nicht unter den Helm passe.

Einer der größten Jungs der Klasse, Richard Tetorra (15), bekommt die Aufgabe, die Honigmelonen mit erhobenen Händen auf den Boden zu werfen. Die Steinplatten sind extra mit Folie auslegt worden, um die zu erwartende Sauerei in Grenzen zu halten. "Heute gibt es Obstsalat", scherzt der Experimentator, bevor er die erste Melone fallen lässt. Beim ersten Versuch landet die helmlose Frucht äußerlich unversehrt auf der Folie. Doch schon der zweite Sturz lässt sie mit voller Wucht platzen.

Angewandte Physik

Dann wird die Versuchsanordnung mit Helm wiederholt. Die Honigmelone bleibt unbeschädigt – egal, wie oft Richard Tetorra sie aus geschätzt 2,30 Meter Höhe fallen lässt. Immer bewahrt sie die gefütterte Hartschalenplastik vor Beschädigungen.

Der Lehrer erklärt den Jugendlichen, dass auf Radfahrer, die 24 km/h schnell sind, beim Sturz Kräfte einwirken, die einer Fallhöhe von 2,23 Meter entsprechen. Physik kann Spaß machen.