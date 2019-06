Kunden kaufen Strom und Speicher

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Energieversorger EWE plant auf einer Industriebrache in Eberswalde eine Solarthermie-Anlage. Sie solle jährlich 2000 Tonnen Kohlendioxid einsparen und das bestehende Fernwärme-Angebot zukunftsfähig machen.

Das kündigte EWE-Generalbevollmächtigter Ulrich Müller auf der Jahrespressekonferenz der EWE-Region Brandenburg/Rügen am Donnerstag in Strausberg an. Einen Baustart nannte er noch nicht, derzeit läuft dazu eine Studie.

Die Solarthermie ist Teil der Konzernstrategie: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oldenburg (Niedersachsen) will seine Energieversorgung überwiegend klimaneutral umbauen. Dabei setzt es auch auf Blockheizkraftwerke (BKHW), die Strom und Wärme erzeugen. In ihnen werden Brennstoffe verfeuert und Strom produziert. Die entstehende Abwärme wird zum Heizen genutzt.

Heizkraftwerke modernisiert

Acht der insgesamt 13 Heizkraftwerke in Brandenburg sind bereits auf neuestem Stand, fünf weitere in Fürstenwalde, Eberswalde, Finowfurt und Seelow werden gerade modernisiert. Auch Stromspeicher für Privathaushalte erfreuten sich bei den Kunden "immer größerer Beliebtheit", sagt Müller. Etwas mehr als 200 solcher Speicherlösungen hat EWE in Brandenburg/Rügen im vergangenen Jahr verkauft. Dafür interessierten sich nicht mehr nur die technikverliebten Enthusiasten. Mit solchen Speicher-Lösungen oder auch Angeboten von Heizungen zum Mieten für Privathäuser will sich das Oldenburger Unternehmen immer mehr vom traditionellen Energie-Versorger zum Dienstleister wandeln. Der Konzern, der Kunden in Deutschland und Westpolen versorgt, ist in vielen Bereichen unterwegs, auch in der E-Mobilität. 2018 hat EWE das Unternehmen Waydo gegründet, das im Nordwesten Deutschlands unter anderem Ladesäulen für Elektroautos betreibt. EWE bietet auch Telekommunikation an. Mit der Telekom hat der Konzern gerade ein Gemeinschaftsunternehmen gebildet, das bis zu 1,5 Millionen Haushalte im Nordwesten mit Glasfaser-Anschlüssen versorgen will. In Brandenburg ist EWE auf diesem Gebiet zurückhaltend. Die Tochter Telta City Netz mit Sitz in Eberswalde soll lediglich Neubaugebiete im Berliner Umland mit Glasfaseranschlüssen versorgen.

Was schrumpft, ist das klassische Geschäft mit Erdgas. In der Region Brandenburg/Rügen hat EWE etwa 40 Prozent der Kunden verloren. Derzeit versorgt EWE dort etwas mehr als 120 000 Privatkunden mit Gas. Allerdings steigt die Zahl der Stromkunden stetig. Knapp 45 000 sind es derzeit, 50 000 sollen es in diesem Jahr werden. Auf Steigerung hofft der Konzern auch beim Betriebsergebnis. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank 2018 um 22 Prozent im Vergleich zu 2017, der Umsatz ging um 25 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zurück. Allerdings war der Rückgang erwartet worden. Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender der EWE AG nannte das Ergebnis "durchwachsen, nicht das, was wir uns gewünscht hätten." Und: "Wir erwarten eine Verbesserung 2019."