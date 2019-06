Hürden für Herzkranke

Irina Voigt

Strausberg Swantje Seek ist 29 und sie erwartet im Herbst ihr erstes Kind. Swantje Seek ist von Beruf Ergotherapeutin. Swantje Seek hat einen angeborenen Herzfehler. Sie wurde als Baby operiert und auch im Erwachsenenalter musste sie sich schweren Operationen unterziehen, um zu überleben. Jetzt stattette sie der Kindernachsorgeklinik einen Besuch ab. Sie war dort schon zweimal. Einmal zur Reha nach ihrem zweimonatigen Krankenhausaufenthalt im Jahr 2012. Und ein weiteres Mal als Praktikantin während ihrer Berufsausbildung zur Ergotherapeutin.

Lücken bei der Reha

Für die Mitarbeiter der Klinik ist es ein sehr gutes Gefühl, zu sehen, dass aus ihrer einst schwer kranken Patientin ein lebensfroher und optimistischer Mensch geworden ist. Aber Swantje Seek hat erfahren, dass in der Betreuung und Versorgung von Menschen mit angeborenen Herzfehlern noch nicht alles optimal läuft. "Schon bei meinem ersten Aufenthalt in der Waldsiedlung hatte ich das Gefühl, nicht ganz am passenden Platz zu sein", erinnert sich die Hönowerin. Da war sie Anfang 20 und kam nach einer Operation zur Reha. "Hier waren so gar keine Jugendlichen, nur Kinder und Babys mit ihren Eltern", sagt sie. Sie hätte den Eltern altersmäßig näher gestanden als den Patienten. "Die Mütter und Väter hatten gerade erfahren, dass ihr Kind ein Leben lang auf ärztliche Hilfe angewiesen sein wird. Und dann sahen sie mich und erkannten, dass man mit solch einer Krankheit durchaus auch erwachsen werden kann", sagt Swantje Seek. Aber bei der eigentlichen Reha taten sich Lücken auf. Bei der Aquafitness war sie zu groß für die anderen Patienten, konnte aber mit den gesunden Erwachsenen nicht mithalten. Auch das sportliche Nordic Walking, das für die Eltern angeboten wird, war noch nichts für sie, so kurz nach einer Operation.

Mit dem Umzug der Klinik nach Strausberg in einen Neubau Jenseits des Sees soll sich in dieser Beziehung viel verbessern, erklärt Pressesprecherin Claudia Wilke, denn da seien auch die besondere Betreuung und die Gestaltung des Aufenthaltes für junge Erwachsene und Jugendliche ohne Begleitung vorgesehen.

Die Forschung in der Medizin machte gerade in den zurückliegenden Jahrzehnten große Fortschritte. Erreichten früher Kinder, die mit angeborenen Herzkrankheiten auf die Welt kamen, nur selten das Erwachsenenalter, werden es heutzutage immer mehr. "Da tut sich allerdings für uns Betroffenen die nächste Hürde auf", berichtet Swantje Seek. Denn Kinderkardiologen, die sie seit ihrer Geburt betreut und behandelt hatten, könnten das mit dem Erreichen des Erwachsenenalters nicht mehr über die Krankenkassen abrechnen. Denn in Deutschland darf ein Kinderarzt grundsätzlich keine Erwachsenen behandeln.

Zu wenige Ärzte

"Und die Kardiologen, mit denen wir es dann zu tun bekommen, haben es doch fast ausschließlich mit erworbenen und im Alter auftretenden Herzkrankheiten zu tun." Auch ein Rehaaufenthalt nach ihrer OP 2015, als sie eine neuerliche schwere Herzentzündung hatte und seitdem mit einer Spenderherzklappe lebt, war nichts für "junge Leute". "Ich war ungeduldig und wollte in den Beruf zurück", erinnert sie sich. Aber die gebotenen Programme waren zu sehr auf Senioren zugeschnitten oder auf Leute, die sich auf ein Leben ohne berufliche Tätigkeit einrichten müssen.

Aktuell leben in Deutschland rund 300 000 Erwachsene und bis zu 200 000 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler. Jährlich werden rund 6000 Babys mit einem Herzfehler geboren. Davon erreichen 90 Prozent das Erwachsenenalter. "Aber noch immer gibt es offensichtlich zu wenige Ärzte, die Jugendliche und Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern verstehen und behandeln können", sagt sie und ist Mitglied im seit 2016 bestehenden Verein "Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler" (www.jemah-hauptstadtherzen.de). Denn in der aktuellen Situation sei die Politik gefordert. "Wir haben als Gruppe erreichen können, dass uns Kardiologen eine Überweisung zum Kinderkardiologen schreiben dürfen, der uns behandelt und dann die Leistung bei den Krankenkassen abrechnen kann."