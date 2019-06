Baden, Klettern, Longboard bauen

Die Umgebung von Beeskow bietet sich mit seinen vielen Seen und Badestellen für die Sommerferien an. Bei Günther Hallmann und Ehefrau Ute ist ihre Enkelin Gill Schmäck aus Starnberg zu Besuch. Ein Abstecher an den Tiefen See gehört dazu. Die Enkelin verbringt einen Teil ihrer Ferien in Beeskow und kommt aus Starnberg. © Foto: Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Zum Start der Sommerferien präsentiert das Spree-Journal eine Auswahl attraktiver Angebote in den ersten Ferienwochen. In den kommenden Ausgaben wird es auch eine kurze Vorschau geben.

Das Jugendteam der Stadt Storkow hat pünktlich zum Start der Feriensaison ein buntes Sommerferienprogramm auf die Beine gestellt. Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 27 Jahren werden in den Schulferien viele attraktive Angebote in und um Storkow erleben können. Beginnend mit einem Beachvolleyball Turnier am Badestrand von Karlslust wird von Naturkosmetik über Cajonbau bis hin zu Lasertag in Berlin und Wakeboard fahren für jeden Geschmack etwas angeboten. Viele der Angebote des Jugendteams sind kostenfrei, jedoch sind die Teilnehmerzahlen begrenzt. "Daher gilt es sich schnell anzumelden, bevor alle Plätze vergeben sind", weiß Jugendkoordinatorin Sabine Ulrich zu berichten.

Info und Anmeldung: Jugendteam der Stadt Storkow (Mark) Tel.: 033678 68445; ulrich@storkow.de oder schmelz@storkow.de.

Das Hüfnerhaus in Beeskow bietet das Ferientanzcamp "Finde Deinen Style" vom 25. bis 28. Juni an. Los geht es jeden Tag um 10 Uhr und trainiert wird den ganzen Tag. Dabei gibt es Pausen und für die Verpflegung ist gesorgt. Trainiert wird in der Turnhalle der Fontane-Grundschule und im Hüfnerhaus. Zum Abschluss soll es eine Tanzperformance am 28. Juni in der Turnhalle der nahegelegenen Grundschule geben. Das Tanzcamp richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 14 Jahren.

Anmeldung unter 03366 3384290

Der Mitmach- und Erlebnispark Irrlandia in Storkow ist die Ausflugsadresse schlechthin. Hauptattraktion ist das Rutschenparadies mit seinen teils halsbrecherischen Abfahrten. Wasserspiele laden im Hochsommer zur Abkühlung ein. Das Maislabyrinth ist eine überregional bekannte Attraktion. In den Sommerferien gibt es täglich betreute erlebnispädagogische Spiel- und Bastelangebote. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr, neun Euro Eintritt für Schulkinder.

Infos unter Tel. 033678 41732

Die Flussbadeanstalt Beeskow verfügt über ein attraktives Rutschenensemble: Neben einer 37-Meter langen Schlangenrutsche gibt es eine sieben Meter lange Steilwandrutsche und eine nette Kinderrutsche. Die Flussbadeanstalt wird von einem Rettungsschwimmer betreut. Geöffnet täglich von 11 bis 18 Uhr, Rettungsschwimmer vor Ort. Eintritt 1 Euro.

Der Freizeitpark Wendisch Rietz ist reich an Attraktionen: Neben einem Heimattiergarten mit Streicheltieren gibt es ein Außengelände mit einer spektakulären Riesen-Wikingerschaukel. Außerdem können Kinder auf einem großen Luftkissen toben. Öffnungszeiten: täglich 10 bis 19 Uhr, 3 Euro Eintritt.

Tel. 033679 75062 (Mo-Fr.); 0152 33843006; 0152 29563645.

Der Jugendklub Pier 13 in Beeskow lädt in den Sommerferien ebenfalls zu Aktionen ein. Am 26. Juni geht es zum Beispiel ins Jumphouse nach Frankfurt (Oder), und am 3. Juli, für alle, denen es im Freien nicht schon warm genug ist, führt ein Ausflug ins Tropical Islands.

Anmeldung unter Tel. 03366 5207750

Auch das DRK-Familienzentrum beteiligt sich am Ferienprogramm. So steht am 8. Juli der Besuch des Bambooland im A10-Center auf dem Programm. Schon am 26. Juni gibt es im Familienzentrum einen Tag der offenen Werkstatt mit der Möglichkeit zu Töpfern.

Anmeldung unter Tel. 03366 153019

Die Jugendsozialarbeit der Stadt Friedland bietet mit dem Longboard-Workshop ein echtes Highlight an: Am 6. und 7. Juli können interessierte Jugendliche unter professioneller Anleitung ihr eigenes Rollbrett bauen. Das Beste: Das Teil kann im Rahmen eines Ausflugs auf dem Lausitzring getestet werden! Weitere Ausflüge führen in die Westernstadt Templin und ins Spektrum Berlin. Ansonsten bietet Jugendsozialarbeiter Max Voß an vielen Ferientagen Badeausflüge an.

Infos und Anmeldung unter Tel. 0172 3826672.

Die Jugendsozialarbeit der Gemeinde Rietz-Neuendorf bietet am 24. Juni einen Kulturtag in Berlin an mit Besuch des Museums der Illusionen, des Pergamonmuseums und des Fernsehturms (Anmeldung bis spätestens 22. Juni). Am 25. Juni ist ein Tag im A10-Center geplant inklusive Kinobesuchs. Am 28. Juni geht es zum Kletterpark Bad Saarow.

Infos und Anmeldung unter Tel. 01625601982

Im Namen der Jugendsozialarbeit der Gemeinde Tauche lädt Manuela Waldinger vom Jugendclub Giesensdorf zu mehren Ausflügen mit Fahrrädern ein. Am 25. Juni geht es in den Freizeitpark Wendisch Rietz, am 26. Juni in den Spreepark Beeskow zum Minigolf und am 1. Juli nach Werder ins Tipidorf.

Infos und Anmeldung unter Tel. 0176 43976002.

Die Jugendsozialarbeit der Gemeinden Rietz-Neuendorf und Tauche laden gemeinsam zu einem Camp im Feriendorf Dorado an. Dieses findet vom 6. bis 10. Juli statt.

Anmeldung unter Tel. 01625601982 (Ramona Hand, Gemeinde Rietz-Neuendorf) und unter Tel. 0151 624 34121 (Ina Boy, Gemeinde Tauche)

Der Outdoor-Veranstalter Albatros zählt ebenfalls zu den Akteuren in den Sommerferien. So wird am 25. Juni zu einer Kanu-Schnuppertour auf der Spree eingeladen. Von Briescht geht es spreeabwärts bis Beeskow.

Anmeldung unter Tel. 033675 728961, bzw. unter info@albatros-outdoor.de

Das Familienbündnis Beeskow hat eine Broschüre herausgegeben, die das Ferienprogramm für Beeskow und Umgebung zusammenfasst. Die Broschüre enthält auch Angebote der Stadtbibliothek, der GefAS, der Kiez KITA und anderer Akteure. Die Fibel ist im Bürgerinformationsbüro der Stadt Beeskow im Rathaus erhältlich.