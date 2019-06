Altbekannte Vorsteher gewählt

Doris Steinkraus

Trebnitz, Dolgelin (MOZ, Cornelia Link-Adam) Der Müncheberger Ortsteil hat seinen neuen alten Ortsvorsteher. In seiner konstituierenden Sitzung haben die drei Mitglieder Henry Elsner, Andrea Petereit und Thomas Berendt Letzteren in seinem Amt, das er in der zurückliegenden Wahlperiode bekleidete, bestätigt. "Unser wichtiges Ziel für die neue Wahlperiode ist die Entwicklung unseres Bahnhofgeländes", erklärte Berendt. Mittlerweile gebe es die erste Planung. Auch der schon lange geplante Spielplatz soll nun bald kommen. Dafür liegt jetzt ein Entwurf vor. Der Ortsteil will sich im kommenden Jahr auch wieder am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligen.

Vier Ergebnisse aus Seelow-Land

Auch im Amt Seelow-Land haben die einzig noch ausstehenden Wahlen zu Ortsvorstehern in vier Dörfern stattgefunden. In Marxdorf führt weiterhin Dietmar Schütze das Gremium an, in dem auch Martina Ammer und Michael Kimritz sitzen. Ebenfalls altbekannt ist laut Vize-Amtswahlleiter Michael Schmidt das Oberhaupt in Friedersdorf: Hier wurde Gerd Koschmieder wiedergewählt. Ihn unterstützen seine Ortsbeiratskollegen Marco Höhne und Heinz Krause. Einen neuen Ortsvorsteher gibt es dagegen in Alt Rosenthal: Da Sieglinde Käding nur noch Gemeindevertreterin ist, hat den Ortsvorsteher-Posten jetzt Heimatvereinschef Michael Schuh übernommen – obwohl Klaus-Rüdiger Falk zehn Stimmen mehr bei der Wahl bekam. Falk will als Neuling lieber der Vize sein, von Schuh lernen. Das Trio wird komplettiert von Ute Boekholt.

Michael Pfeiffer ist raus

Für Überraschungen sorgt Michael Pfeiffer aus Dolgelin. Der bisherige Ortsvorsteher hat seine Mandate für Ortsbeirat und Gemeindevertretung zurückgegeben. "Aus persönlichen Gründen." Der Stress habe ihm zu sehr zugesetzt. Im Ortsbeirat ist nun Christian Franz, der Sohn von Bürgermeister Helmut Franz, das Oberhaupt. Franz jr. holte nach Pfeiffer die meisten Wahlstimmen, gefolgt von Jörn Korek. Für Pfeiffer in den Ortsbeirat nachgerückt ist André Zimmermann und in den Gemeinderat folgt ihm Annegret Miethke.