Liebe, Musik und viel Lokalkolorit

MOZ

Zollbrücke (MOZ) Ein randvolles Unterhaltungsangebot bietet das Theater am Rand am Wochenende. Die Band Strömkarlen spielt nordischen Folk in vielschichtigen Arrangements. Der stimmungsvolle Solo- und Satzgesang, mal mystisch getragen, mal rhythmisch treibend, entführt die Zuhörer in phantastische Klanglandschaften. Außerdem gibt es eine Aufführung von "Gott ist zu langsam". Das Stück von Walfriede Schmitt spielt in einer Berliner Kneipe. Bei Gastwirt Werner holen sich die Leute aus dem Kiez Rat und Zuspruch. Ihre Schwierigkeiten mit sich selbst und den Zeichen der Zeit sind komisch und berührend. In den Rollen: Walfriede Schmitt selbst und Jens-Uwe Bogadtke.

Am Sonntag geht es um Heinrich Heine (1797–1856), und zwar "in Liedern und Gedichten". Spaß und Schmerz, Witz und Wehmut wechseln bei Heine von Vers zu Vers und von Station zu Station seines Lebens.In dem musikalischen Bühnenstück "Veits Tanz" schließlich geht es um den ländlichen Osten Brandenburgs. Grundlage ist der autobiografische Roman "Der Malerlehrling" von Veit Templin, bekannt als "Baumeister des Oderbruchs". Es geht um die ländliche Kultur des Oderbruchs, die Sinnlichkeit des Handwerks, die Liebe, die Musik. Jens-Uwe Bogadtke bringt Templins Roman als "Veits Tanz" in der Regie von Matthias Brenner auf die Bühne. Ihn begleitet das Trio Ton von Tim Lehmann, der ebenfalls ein Zimmermann ist.

Programm: Strömkarlen am Freitag, 19.30 Uhr; "Gott ist zu langsam" am Sonnabend, 19.30 Uhr; Heinrich Heine am Sonntag, 11 Uhr; "Veits Tanz" am Sonntag, 17 Uhr; Theater am Rand, Zollbrücke, Mehr Informationen unter: www.theateramrand.de