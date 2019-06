Kreisel-Übergang freigegeben

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ, Ulf Grieger) Donnerstagvormittag am Seelower Kreisel. Landschaftsarchitekt Andreas Kittner und Mitarbeiter der TSU Müncheberg beräumen den ersten Teil des Gehweges, der entlang des einstigen Kaufhauses Richtung Rathaus führt. Damit können nun auf allen Seiten wieder die Übergänge genutzt werden. Lange Zeit ruhten die Arbeiten, die eigentlich schon längst beendet sein sollten.

Doch die einst mit dem Auftrag betraute Firma verschwand quasi über Nacht von der Bildfläche. Auftraggeber und Baubetreuer waren zunächst ratlos. "Das hat viel durcheinandergewirbelt", bekennt Kittner. Es mussten zunächst diverse rechtliche Fragen geklärt werden, ehe die Suche nach einem Unternehmen, das das begonnene fortsetzt und endlich zu Ende führt, beginnen konnte. "Mit der TSU Müncheberg haben wir jetzt eine Baufirma, die sehr gute Arbeit leistet", lobt Kittner.

Fahrradständer kommen noch.

Im Zuge des Bauens hatten sich auch noch Probleme bezüglich der Regenwasserentsorgung ergeben. Die werden nun von der TSU mit geklärt. Zu tun sei mehr als "nur der Gehwegbau", unterstreicht Seelows Bauamtsleiter Jörg Krüger. So mussten neue Standorte für die Lampen gefunden, Bodenstrahler eingebaut und der Regenwasseranschluss verlegt werden. Erst in Höhe der alten Sparkasse kann die Einmündung ins Regenwassernetz des Zentrums erfolgen.

Fertig zu stellen sind auch die Kellerlichtschächte und Fahrradständer werden noch eingebaut. All das brauche seine Zeit, ebenso letzte Arbeiten im Innenhof, betont Krüger. Die Arbeiten werden sich noch zwei bis drei Wochen hinziehen. Man habe nun aber erst einmal den Bereich direkt an den Übergängen des Kreisels wieder für die Fußgänger frei geben wollen. Dies auch mit Blick auf die Frequentierung gerade dieser Seite. Viele Bürger müssen zur Sparkasse oder wollen zu Einrichtungen im sanierten alten Kaufhaus.

Überraschungen gab es an der zweiten Baustelle im Zentrum. Die Bauarbeiter der Lebuser Firma Biermann stießen auf sie im Zuge des Ausbaus der Breiten Straße. Die Prüfschachtungen hatten ergeben, dass nahezu keine Leitung dort lag, wo sie laut Plan eigentlich zu finden sein müsste. Das sorgt für Bauverzögerungen von vier bis sechs Wochen. Bauamtsleiter Jörg Krüger schätzt, dass diese Baustelle erst Ende August abgeschlossen sein wird. Für die größte Überraschung sorgte der Verlauf der Fernwärmeleitung der EWE. Die einst von der Firma Eudo verlegte Leitung lag zu dicht an der Oberfläche. Sie musste bei laufender Versorgung auf einer Länge von 60 Metern entfernt und tiefer gelegt werden. "Das bedeutete, dass die Hausanschlüsse zunächst an eine Ersatzleitung kamen und dann an die tiefer gelegte Leitung", erläutert Krüger den erheblichen Mehraufwand. Aber auch die Stromkabel der E.dis bereiteten Sorgen, da der Energieversorger seine alten Leitungen nicht demontiert hat – aus Sorge, damit andere Kabel wie die der Telekom oder der Pyur (Kabelfernsehen) zu beschädigen.

Alte Gasleitung entdeckt

Zu den merkwürdigen Funden gehört ein geteertes Kupferrohr. Das erwies sich als Teil der Gasleitung, die noch aus der Zeit stammt, da die Straßenbeleuchtung mit Gas betrieben wurde. Dicke Telefonkabelbündel endeten im Bereich des einstigen Wehrkreiskommandos und anderer DDR-Behörden. Sie waren zwar mal gekappt, aber nicht entfernt worden.

Überrascht waren die Bauarbeiter auch über den Fund einer Regenwasserleitung, die vom Grundstück der Polizeiwache dort einmündete. "Eigentlich wird das Polizeigebäude in westlicher Richtung entwässert. Dass der Hof noch immer in diese Richtung entwässert wird, war uns neu", so Krüger.