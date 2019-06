Das Ende einer Nähmaschinenära in Zehdenick

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Seit der 800-Jahr-Feier Zehdenicks waren 33 historische Nähmaschine in Zehdenick ausgestellt. Jetzt benötigt die Stadt den Pavillon. Alles muss raus.

Hedwig Wadepuhl hat an der Sammelleidenschaft ihres vor viereinhalb Jahren verstorbenen Mannes schwer zu tragen. Rund 150 historische Nähmaschinen hat ihr Mann Zeit seines Lebens gesammelt. 33 davon waren seit der 800-Jahr-Feier im Pavillon in der Berliner Straße 27 ausgestellt, was auf eine Idee des damaligen Bürgermeister Arno Dahlenburg zurückging. Doch jetzt brauche die Stadt den Pavillon, Hedwig Wadepuhl soll die Maschinen wieder abholen. Doch wohin damit? In Mildenberg, wo die Ausstellung vor einigen Jahren zu einem Museum ausgebaut wurde, ist kaum noch Platz. Die Stadtverwaltung Zehdenick hatte da eine Idee: Während des Stadtsportfestes am vergangenen Wochenende sollte es einen "sportlichen" Verkauf der 33 Ausstellungsstücke geben, darunter auch so ein seltenes Exemplar einer Sattler-Maschinen, die Wilfried Wadepuhl einem Sattler aus Falkenthal abgekauft hatte. Ein recht voluminöses Modell, das wohl kaum in ein Wohn- oder Arbeitszimmer passt. Die Nadel sei so dick wie eine Stricknadel. Früher seien damit in Falkenthal Planen und Sattlergeschirr genäht worden.

Aber auch viele kleinere Modelle, wie sie früher in fast jedem Haushalt zu finden waren, vor allem Modelle des amerikanischen Herstellers "Singer" sind es, aber auch eine Modelle der in Wittenberge hergestellten Maschinen der Marke "Veritas".

Wie Hedwig Wadepuhl herausfand, gebe es ausgerechnet in Wittenberge noch kein Nähmaschinenmuseum. Doch die Wittenberger hätten bislang kein Interesse an den "Veritas"-Modellen gezeigt. Wohin also mit den annähernd 150 Nähmaschinen? Hedwig Wadepuhl ist ratlos, wem sie die Sammlung vermachen oder eben auch nur einzelne Modelle zum Kauf anbieten könnte. Der "sportliche" Verkauf anlässlich des Sportfestes war eher ein Flop als eine Erfolgsgeschichte. Zu Beginn der Aktion verliefen sich vier Kinder in die Ausstellung, denen zeigte Hedwig Wadepuhl gerne die Funktionsweise der "alten Schätzchen", und natürlich durften die Jungs die meist noch voll funktionsfähigen Maschinen auch selbst mal ausprobieren. Ihre Kinder, die selbst an die 60 Jahre alt sind, hätten kein Interesse daran, die Nähmaschinen zu übernehmen. Und auch sonst sei derzeit niemand bereit, das Erbe fortzuführen.

Vor einigen Jahren sei der damalige Landrat Karl-Heinz Schröter bei ihnen gewesen, habe sich die imposante Nähmaschinen-Ausstellung angesehen. Er sei der Meinung gewesen, so etwas gehöre in den Ziegeleipark. Doch bis auf dieses Lippenbekenntnis habe man nie mehr etwas von seinem Vorschlag gehört. Der Ziegeleipark habe wohl eher kein Interesse, weil kein direkter Zusammenhang zur Ziegelherstellung besteht. Also bleibt Hedwig Wadepuhl wohl nur der Weg, Käufer für einzelne Maschinen zu suchen. Schließlich hatte ihr Mann ein kleines Vermögen für die Maschinen ausgegeben. Nachdem der damalige Ortsvorsteher Hans-Georg Witzlau ihnen den Vorschlag gemacht hatte, einige Nähmaschinen beim Bauernmarkt auszustellen, wollte plötzlich ganz viele Mildenberger ihre alten Maschinen loswerden. "Und jeder wollte etwas dafür haben", erinnert sich Hedwig Wadepuhl. Die große Zahl der Maschinen stellte die Wadepuhls vor die Frage: Wohin mit all den Nähmaschinen? Sie mussten anbauen. Die Idee des Nähmaschinenmuseums entstand. Die Sternstunde ihres kleinen Nähmaschinen-Imperiums erlebten sie, als Filmregisseur Fatih Akin für seinen Film "The Cut" 75 Singer-Modelle als Filmrequisite orderte, um sie in der Hamburger Speicherstadt in einem Raum zu neuem Leben zu erwecken.

"Ein ohrenbetäubender Lärm", erinnert sich Hedwig Wadepuhl an die Dreharbeiten, zu denen sie und ihr Mann 2013 eingeladen waren.