Spanischer Stürmerstar Fernando Torres beendet Karriere

DPA

Tosu (dpa) Der frühere spanische Welt- und Europameister Fernando Torres hat das Ende seiner Fußball-Karriere angekündigt.

Nach 18 aufregenden Jahren sei der Moment gekommen, die Laufbahn zu beenden, sagte der 35-Jährige in einem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Torres, der derzeit für den japanischen Club Sagan Tosu spielt, lud zu einer Pressekonferenz am Sonntag ein, auf der er Details erläutern wolle.

Der Stürmer war 2010 Weltmeister geworden und hatte 2008 und 2012 den Europameistertitel geholt. Im Finale der EM 2008 in Wien erzielte er gegen Deutschland den 1:0-Siegtreffer für Spanien.

Torres hatte seine Karriere bei Atlético Madrid begonnen. Von dort wechselte er 2007 zum FC Liverpool und spielte anschließend noch für den FC Chelsea, den AC Mailand sowie erneut für Atlético, bevor er nach Japan ging.