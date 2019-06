Senioren zeigen Bilder

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Rahmen der 26. Brandenburgischen Seniorenwoche wird am Dienstag,um 11 Uhr, in der Sparkassenhauptgeschäftsstelle "Alte Poststraße" in Eisenhüttenstadt eine Ausstellung unter dem Titel "Aus dem Berufsleben" eröffnet.

Zu sehen sind zirka 20 Arbeiten in Acryl, Öl und als Collage der Mitglieder des Kurses "Kreativ im Alter". Die Kursteilnehmer sind zwischen 65 und 87 Jahre alt. Die Kunstwerke, geschaffen von sechs Frauen und einem Mann, entstanden im Zeitraum von einem Jahr. Sie sind das Ergebnis des 25. Kurses "Kreativ im Alter" der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Kreisverband Eisenhüttenstadt. Die Eröffnung wird umrahmt von musikalischen Beiträgen des Musikers Andreas Nitschke, der schon über viele Jahre die AWO unterstützt. Die Schau ist bis 16. Juli zu sehen.