Sonniges und warmes Wochenendwetter - Saharaluft kommende Woche

dpa

Potsdam (dpa) Die Berliner und Brandenburger können sich auf ein Wochenende mit sonnigem Ausflugswetter und Temperaturen von bis zu 28 Grad freuen.

Nur vereinzelt lassen sich ein paar Quellwolken sehen, hieß es in einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam. Grund für das schöne Wetter ist das Hoch "Ulla".

Die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 27 Grad im Süden Brandenburgs. Im Norden kann es rund drei bis vier Grad kälter sein. Die Werte in Berlin liegen genau dazwischen. Für Sonntag wird ähnlich warmes und trockenes Wetter erwartet. Es soll jedoch noch ein bis zwei Grad wärmer werden. Mit Temperaturen von über 30 Grad beginnt dann ab Montag der Hochsommer.

Heiße Luft aus der Sahara und dem Mittelmeerraum sollen für Maximalwerte von 34 Grad am Dienstag und sogar 36 Grad am Mittwoch sorgen. "Am wärmsten wird es wohl wieder im Süden Brandenburgs. Genauer lässt es sich noch nicht einkreisen", erklärte die DWD-Sprecherin am Donnerstagnachmittag. Aber auch im nördlichen Teil des Bundeslandes werde es mit bis zu 32 Grad hochsommerlich warm.