Schlussspurt beim Bürgerhaushalt

Roland Becker

Velten (MOZ) Noch bis 30. Juni können Veltener Vorschläge für den ersten Bürgerhaushalt einreichen. Die Zahl der eingereichten Ideen nähert sich bereits der 100.

Welcher für sie der beste Vorschlag unter den Einsendungen für den Bürgerhaushalt ist, darauf möchte sich Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) nicht festlegen. "Mir gefallen etliche gut", umschifft sie eine konkrete Antwort. Die für den Bürgerhaushalt zuständige Rathausmitarbeiterin Susanne Zamecki kann dafür andere konkrete Angaben machen. Bislang sind 90 Vorschläge von 55 Einreichenden eingegangen. "Manche haben mehrere Ideen geschickt, einer sogar acht", erzählt sie.

Das Pressegespräch in dieser Woche wollte Susanne Zamecki dafür nutzen, für den Schlussspurt zu werben. Noch bis 30. Juni können Vorschläge im Rathaus oder per Mail eingereicht werden. Somit könnte die Zahl der Ideen dreistellig werden. Wer sich noch beteiligen möchte, kann sich das Formular von Veltens Internetseite unter Stichwort Bürgerhaushalt herunterladen.

Schaut man die Liste durch, scheint es der dringendste Wunsch der Veltener zu sein, sich auf Parkbänken erholen zu können. Allein zehn Vorschläge liegen dafür vor. Auch öffentliche Einrichtungen zum Büchertausch, mehr Mülleimer oder Hundetoiletten gehören zu den wiederkehrenden Wünschen. Was diese gemein haben: Sie alle sprengen nicht das Budget von 15 000 Euro pro Bürgerwunsch. Manche Veltener sind da allerdings ein wenig maßlos. Ein Ideengeber will offensichtlich gleich die halbe Stadt umkrempeln: "Ansiedlung von Kino, Theater & Co sowie von McDonalds Restaurant, Media Markt und Kaufland".

Susanne Zamecki muss jeden Vorschlag auf seine Kosten und die Möglichkeit, ihn auch umsetzen zu können, prüfen. Und sie nimmt mit jedem Ideengeber Kontakt auf. So wird sie einem Veltener mitteilen müssen, dass sein Wunsch, wieder eine Veltener Auffahrt auf die Autobahn A 10 zu bekommen, weder für 15 000 Euro zu haben ist, noch in die Zuständigkeit der Stadt fällt.

Natürlich muss Susanne Zamecki objektiv ans Prüfen eines jeden Vorschlags herangehen. Dennoch erlaubt sie es sich, einige als "charmant" einzustufen. Dazu zählen für sie die Idee, ein monatliches Jugendkino zu etablieren oder ein Blumenband mit 5 000 Frühlingblühern in die Erde zu bringen. Besonders freut sie sich auch darüber, dass nach ihrer Werbetour durch Schulen Kinder Vorschläge eingereicht haben: "Der Jüngste ist elf Jahre."

Die Liste der zugelassenen Vorschläge soll Anfang Oktober veröffentlicht werden. Dann hat jeder Interessierte bis zum 26. Oktober Zeit, seine Favoriten auszuwählen. An jenem Sonnabend wird im Kommunikationszentrum die Wahlurne aufgestellt. Die Abstimmung wird von einem Fest umrahmt. "Schulen können ein Programm gestalten, es wird Bastelangebote und vielleicht eine große Murmelbahn geben", plaudert die Bürgerhaushalts-Chefin über den Stand der Vorbereitungen. Auch ein Imbiss soll gereicht werden. Mit dem Rundrum-Programm erhofft sie sich einen Doppeleffekt. Einerseits sollen damit möglichst viele Veltener zur Stimmabgabe animiert werden. Andererseits zählen Susanne Zamecki und Ines Hübner darauf, dass die, die sich am Programm beteiligen, ebenfalls abstimmen werden. "Wenn es vom Wetter her ein schöner Tag wird, rechne ich mit 300 Teilnehmern", wagt die Bürgermeisterin eine Prognose. Susanne Zamecki ist optimistischer: "Mit dem Mitmachkonzept hoffe ich auf 500 Abstimmende."