Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Wegen der Reparatur von Straßenschäden wird an diesem Freitagvormittag die A 10 zwischen Kreuz Oranienburg und Anschlussstelle Oberkrämer kurzzeitig gesperrt. Derzeit beginnen die Arbeiten, teilte die Autobahnpolizei in Walsleben kurz nach 9 Uhr an diesem Freitagmorgen mit.

Betroffen von der Sperrung, die etwa 30 Minuten andauern soll, sind die Fahrspuren in Richtung Hamburg.