Heiße Orgelklänge am erloschenen Ofen

Franziska Schober

Brandenburg Eine ungewöhnliche Zusammenkunft fand kürzlich im Brandenburger Industriemuseum statt. Nebst historischen Werkstätten, Stahlerzeugnissen und dem letzten verbliebenen Siemens-Martin-Ofen, erklang ganz außergewöhnlich eine Kirchenorgel. Diese sucht im Museum eine sichere Bleibe, während ihre ursprüngliche Behausung erneuert und erweitert wird.

Die 1928 erbaute Christuskirche in der Thüringer Straße 9 war die erste Kirche für evangelische Arbeiter des Stahl- und Walzwerkes. Als kirchlich-soziales Zentrum der Walzwerksiedlung beherbergt sie bis heute die Kita Regenbogen, welche Platz für 18 Kinder bietet. In diesem Jahr stehen umfassende Sanierungsarbeiten in der Kirche an. Damit einhergehend werden auch die Räumlichkeiten der Kita erweitert, und die Aufnahme von 6 weiteren Kindern und einer zusätzlichen Erzieherin ermöglicht. Neben Fördermitteln des Landes und Vereins werden 10.000 Euro Spendengelder gesammelt, um die Gesamtsumme von einer halben Million Euro zu erreichen.

Die Sanierungsarbeiten sind bereits in vollem Gang, aktuell wird eine Fußbodenheizung verlegt. Der Gottesdienst findet daher in den kuscheligen Räumlichkeiten der Kita statt. Das Herzstück der Kirche, die Miniorgel mit vier Registern, musste jedoch vorübergehend weichen. Und wo könnte diese Orgel besser verweilen, als in der damaligen Arbeitsstätte ihrer Zuhörer: dem heutigen Industriemuseum. Diese einmalige Gelegenheit bleibt nicht ungenutzt, und so organisiert Pfarrer Philipp Mosch kurzerhand zwei Benefizkonzerte zugunsten der Christuskirche.

Organist Andreas Patzwalk spielte "Heiße Rhythmen unterm kalten Siemens-Martin-Ofen" und brachte diesen buchstäblich zum Brennen. An die 100 Musikbegeisterte, Gemeindemitglieder und ehemalige Stahlwerker ließen sich dieses Erlebnis nicht entgehen und wurden zwei schöne Abendstunden lang verzaubert. Klassische Klänge, die zum Träumen einluden wurden abgelöst von heiter beschwingten und temperamentvollen Rhythmen. Museumsleiter Marius Krohn sorgte für dankbar entgegen genommene Erfrischungen an diesem lauen Sommerabend. In den Pausen schwelgten Besucher noch einmal in Erinnerungen an alte Zeiten. Nach schallendem Applaus und Zugaberufen fand das Konzert mit Songs der Beatles einen feierlichen Abschluss. Beseelt verließen die Gäste das Industriemuseum und auch Andreas Patzwald war zufrieden. "Die Akustik im Museum ist fabelhaft, gern kann die schöne Orgel hier bleiben." Sicher wird auch der Siemens-Martin-Ofen seine kleine Orgel vermissen, wenn diese wieder in ihre alte Heimat zurückkehrt. Umso besser, dass ein weiteres Benefizkonzert bevor steht. Am 17. August um 17.30 Uhr wird Fred Litwinski an der Orgel von Ute Wolff mit der Querflöte begleitet. Auch hier wird der Eintritt frei sein, Spenden kommen der Kirche zugute. Und wer den Fortschritt der Bauarbeiten beobachten möchte, der ist am 8. September zum Tag des offenen Denkmals herzlichst in die Christuskirche eingeladen.

Spendenkonto für die Christuskirche: Ev. St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde, IBAN DE 03160620730008070733, Verwendungszweck "Christuskirche". Weitere Projektinfos auf www.gotthardtkirche.de oder im Gemeindebüro, Gotthardtkirchplatz 8, Tel. 03381/522062.