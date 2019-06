Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

BRAWO

Brandenburg (MOZ) Am Montag überreichten Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) und Oberbürgermeister Steffen Scheller Förderzusagen im Gesamtwert von über 30.000 Euro an Vereine, Organisationen und Einrichtungen in der Stadt. Neben verschiedenen Sportvereinen wurden auch der Förderverein Zukunft für Kinder e. V., LAFIM – Landesausschuss für Innere Mission – Dienst für Menschen gemeinnützige AG, der Blinden- und Sehbehinderten-Verband Brandenburg e. V., der Historische Verein Brandenburg (Havel) e.V., der 1. Brennaborverein Brandenburg an der Havel e.V. c/o Industriemuseum Brandenburg an der Havel, der Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Brandenburg an der Havel e.V., die Hospiz-Bewegung Brandenburg e.V. -Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen, der Förderverein Krugpark Brandenburg e.V., der Förderverein des von Saldern-Gymnasiums e.V., die Jazzfreunde Brandenburg e.V. und der Lauschkultur e.V. mit Förderzusagen bedacht. Oberbürgermeister Steffen Scheller würdigte in seiner Begrüßung die vielen ehrenamtlichen Projekte und bedankte sich bei der MBS für ihr gesellschaftliches Engagement und betonte, dass dieses nicht selbstverständlich sei.