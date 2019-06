Wasserdruck in Lichtenberg wird erhöht

Siegmar Trenkler

Lichtenberg (MOZ) Seit einigen Jahren gibt es in Lichtenberg ein Problem, über das viel gesprochen wurde, für das es bisher aber keine Lösung gab: der geringe Wasserdruck. Besonders im höher gelegenen Teil des Dorfes klagen die Einwohner über tröpfelnde Duschen und Geräte wie Waschmaschinen und Geschirrspülern, die deswegen gar nicht erst anspringen. Nach vielen vergeblichen Anläufen aus dem Dorf zeichnet sich aber jetzt eine Lösung ab. Die Stadtwerke wollen kurzfristig eine Station am Dorfeingang errichten, in der der Wasserdruck erhöht wird, berichtete Lichtenbergs Ortsvorsteher Achim Fiedler bei der ersten Sitzung des frisch gewählten Ortsbeirats.

Die Pläne sind in der Tat komplett ausgearbeitet, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Joachim Zindler am Mittwoch bestätigte. "Geplanter Baubeginn ist im August. Wir wollen im dritten Quartal damit fertig werden", so Zindler. Konkret soll am Ortseingang in Richtung Wuthenow ein Druckverstärker errichtet werden. Die Stadt besitzt dort ein kleines Areal nahe der Kurve. "Unsere Trinkwasserleitung läuft über dieses Grundstück", berichtet Artur Dzasokhov, der bei den Stadtwerken als Leiter des Bereichs Erzeugung tätig ist. Auf dem Gelände soll ein Container aufgestellt werden, in dem mit zwei Druckpumpen dafür sorgen, dass die Waschmaschinen im Ort auch nutzbar sind.

Ziel ist es laut Dzasokhov, den aktuellen Druck in Lichtenberg von 1,2 bis 1,4 bar, der es ermöglicht, Wasser in 12 bis 14 Höhenmeter zu pumpen, um ein bar zu erhöhen. "Das verbessert die Lebensqualität der Menschen deutlich", ist Dzasokhov überzeugt. Dass der Druck bislang als zu gering empfunden wurde, liegt laut dem Leiter Erzeugung daran, dass der Druck aus der Pumpstation in der Neuruppiner Gentzstraße kommt. "Wir haben auf der langen Strecke immense Verluste." Ältere Pläne hatten vorgesehen, in Gnewikow eine Druckerhöhung einzubauen. Das wurde aber verworfen, weil dort die Leitungen zu alt sind.

Insgesamt 30 000 Euro investieren die Stadtwerke in das Vorhaben. Damit der Container nicht negativ ins Auge fällt, soll dieser so verkleidet werden, dass er sich ins Ortsbild einfügt. Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, soll es noch eine Informationsveranstaltung mit den Einwohner geben, um sie über das Vorhaben und mögliche Begleiterscheinungen aufzuklären. So könnte es je nach dem Zustand der Leitung beispielsweise sein, dass das Wasser an einem bestimmten Tag für wenige Stunden abgestellt werden muss. "Das passiert dann aber nur mit Ankündigung", versichern die Stadtwerke.

Eine Unwägbarkeit gibt es noch bei dem Vorhaben: Derzeit steht eine Genehmigung aus, ohne die das Projekt nicht umgesetzt werden kann. Trotz dieser Ungewissheit ist Ortsvorsteher Achim Fiedler zufrieden mit den Plänen der Stadtwerke. "Das ist sehr positiv. Die Leute haben sehr lange darauf gewartet. Ich hoffe, dass wir zur Sitzung nach den Ferien schon mehr wissen."