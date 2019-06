In Neuruppin bildet sich eine Bürgerinitiative

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Für potenzielle Hausbesitzer mag es verlockend klingen: Die Stadt Neuruppin und ein Investor wollen zwischen Musiker- und Eichendorffsiedlung nach neuem Bauland suchen. Bei den Anwohnern hält sich die Begeisterung in Grenzen. Sie fürchten um Wald und Feuchtbiotop. Nun gründen sie eine Bürgerinitiative (BI).

Olaf Kriegisch ist Initiator des Ganzen. Der Neuruppiner konnte mittlerweile rund 30 aktive Mitstreiter gewinnen, die sich gegen die Pläne des Rathauses engagieren. Dieses und die Stadtverordneten haben sich jüngst dafür ausgesprochen, das Planverfahren für das 9,6 Hektar große Gebiet zu starten. Darin einbezogen sind noch einige Einzelflächen. Der Streitpunkt ist die rund 7,7 Hektar große Grünfläche zwischen dem jetzigen Stadtservice-Areal und dem Real-Markt. Dort soll gemeinsam mit einem Investor nach Bauland gesucht werden – alles unter Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes und in "maßvollem Abstand" zu bestehenden Häusern, versichert die Verwaltung. Auch sollen nur die Randflächen des Grüns zum Suchgebiet werden, heißt es aus dem Rathaus.

Doch die Anwohner glauben das nicht. "Schließlich hat es 1997 schon einmal so ein Verfahren für dieses Gebiet gegeben", erinnert sich Olaf Kriegisch. "Es ist gescheitert. Warum also soll jetzt nochmal gesucht werden?" Heute Abend wollen er und seine Mitstreiter besagte Bürgerinitiative auch offiziell gründen. In den vergangenen Tagen waren sie aber schon im betroffenen Gebiet unterwegs, haben Flyer verteilt und mit Anwohnern gesprochen. "Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und sind auf offene Ohren gestoßen", so Olaf Kriegisch.

"Die Stadt hatte uns Anwohnern mal versprochen, dass das Biotop erhalten bleibt", so der Neuruppiner. "Viele fühlen sich jetzt getäuscht." Wo sich derzeit der Stadtservice befindet, sei Bauen ja gar kein Problem, so Kriegisch. Doch das Feuchtbiotop müsse unangetastet bleiben, fordert die BI.