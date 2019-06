Straßenmusiker auf drei Bühnen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Zehdenick. Am längsten Tag des Jahres gibt es die wohl längste Musikparty des Jahres: die Fête de la Musique. Am Freitagmorgen ist sie mit dem Kindersingen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus eröffnet worden. Richtig rund geht es ab 16 Uhr. Dann gibt es Musik bis in die Abendstunden auf drei Bühnen gleichzeitig.

Zum Auftakt spielt Dominic Merten Gitarrensongs auf der Bühne an der Hastbrücke. Mit einem wahren Trommelfeuerwerk legen "Os Velhos Sambeiros" um 16.30 Uhr auf der Bühne am Pavillon gegenüber der Eisdiele los. Und auf der Stadtgarten-Bühne eröffnet Benjamin Bouffée mit Klavier- und Flötenmusik den Konzertreigen.

Auf allen drei Bühnen wird es bis 20 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geboten. Anschließend treffen sich alle an der Hastbrücke, um gemeinsam die Europahymne "Freude schöner Götterfunke" anzustimmen. Danach gibt es ein gemeinsames Singen. Und gegen 21 Uhr wird das Lied "Der Mond ist aufgegangen" gesungen. Organisiert wird die Fête de la Musique seit einigen Jahren von Pfarrer Andreas Domke, selbst begeisterter Musik sowie Sänger und Gitarrist der Rockband "Heymbrecht".