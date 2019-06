Oranienburger Schüler lesen um die Wette

Thomas Sabin

Oranienburg (MOZ) Drei Ausrufezeichen setzte Bibliothekarin Maren Gentzmann hinten dran, als sie sagte, "es ist wichtig, dass ihr lest". Am Donnerstag strömten über hundert Schüler in die Stadtbibliothek Oranienburg, um am ersten Ferientag den Brandenburger Lesesommer zu eröffnen. Doch bevor sich die jungen Bücherwürmer auf die 300 neusten Exemplare in den Regalen stürzen konnten, las Schriftsteller Boris Pfeiffer aus "Die ??? – Kids" vor.

"Die Stimmung war super. Die Kinder haben interessiert zugehört", zeigte sich Maren Gentzmann erfreut. Nach der Lesung und den Eröffnungsworten von Bürgermeister Alexander Laesicke hatte die Bibliothekarin jedoch alle Hände voll zu tun. Vorbei an den Bücherregalen bildete sich eine lange Schlange.

Wie auch in den vergangenen Jahren sind junge Leser zwischen sieben und 13 Jahren dazu aufgerufen, in neue Bücher einzutauchen. Zusätzlich konnten sie sich als Lesesommer-Mitglieder eintragen.

Der Lesesommerclub ist eine Veranstaltung, die in vielen Städten in Deutschlands stattfindet. "Die Kinder sollen es schaffen, drei Bücher in den Sommerferien zu lesen. Auch wenn man nur eins schafft, ist das schon toll", erklärt Maren Gentzmann. Die einzige Schwierigkeit für die jungen Leser: Um einen Stempel zu bekommen, müssen sie den Bibliotheks-Mitarbeitern ein bisschen was über das Buch erzählen. Und bei drei Stempeln gibt es am Ende eine Urkunde. Wer das schafft, bekommt zudem einen positiven Vermerk auf dem nächsten Zeugnis.

In den frisch gefüllten Bücherregalen war für jeden etwas dabei. Neben witzigen Geschichten, Büchern über den Familienalltag, Comics, Minecraft-Büchern und Pferdegeschichten fanden sich auch fantastische und mystische Abenteuer sowie Krimis. Nachdem das Absperrband um die begehrten Regale zerschnitten wurde, gab es kein Halten mehr. Wenige Minuten später waren die ersten Fächer geleert und die Schlange für die Ausleihe zog sich durch die Bibliotheksräume.

Autogrammstunde inklusive

"Die Veranstaltung war wirklich sehr schön", fand auch Vorleser und Autor Boris Pfeiffer, der nebenbei fleißig Autogramme für seine jungen Fans schrieb. Besonders gefreut habe ihn, dass so viele Kinder kamen. "Das zeigt, die Veranstaltung ist sehr etabliert. Das ist ein ganz wunderbares Zeichen."

Autogramme gab es auch für die Brüder Finn (12) und Malte Kleine (10). Die beiden sind begeisterte Leser. Mutter Annika begleitete ihre Jungs und hob hervor, wie wichtig es aus ihrer Sicht für Kinder sei, sich früh mit Büchern zu beschäftigen. "Lesen bringt unglaublich viel für die Entwicklung. Ich merke es bei meinen Jungs. Sie lesen sehr viel. Und mit der Zeit fällt es ihnen immer leichter sich auszudrücken. Auch ihre Kreativität entwickelt sich."

Pfeiffer freute sich besonders über die rege Beteiligung der Eltern. "Zudem ist das hier wohl organisiert. Man sieht, das steht hier auf sicheren Füßen. Solche Veranstaltungen sind sehr wichtig", findet der Schriftsteller.

Zum sechsten Mal öffnete die Stadtbibliothek ihre Pforten für den Lesesommer. Maren Gentzmann zeigte sich sehr zufrieden. "Einen solchen Ansturm haben wir uns gewünscht", sagt sie. Seit über 30 Jahren ist sie in der Kinderabteilung der Bibliothek tätig. An Eifer hat sie bis heute noch keinen Deut eingebüßt. Im Gegenteil: Schon jetzt freut sie sich auf die Actionbound-Rallye und die Abschlussveranstaltung.