Landrat will offene und faire Debatten

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Mit der konstituierenden Sitzung des Kreistags Oberhavel am Mittwoch in Oranienburg nahmen 56 Abgeordnete ihre Arbeit auf. Mehr als die Hälfte sind neu in diesem Parlament. 57. Mitglied dieses Gremiums ist der selbst stimmberechtigte Landrat Ludger Weskamp (SPD).

Nach der Wahl von Wolfgang Krüger (CDU) zum Vorsitzenden des Kreistags sagte Weskamp: "Noch nie hatte Oberhavel einen so vielfältigen Kreistag. Hier einen für alle Seiten zufriedenstellenden Konsens zu finden, wird sicherlich nicht immer einfach." Weskamp mahnte, dass "die Grundpfeiler der Demokratie und eine offene, faire Debatte aufrechterhalten werden müssen".

Viel zu bereden und zu diskutieren, gab es am Mittwoch allerdings nicht. Es galt zunächst, die Regularien abzuhandeln, um geschäftsfähig zu werden. Wie bereits berichtet, wurden anschließend die drei Stellvertreter des Kreistagspräsidenten gewählt. Dabei konnte die AfD ihre Kandidatin Elke Knorr auch in den Stichwahlen letztlich nicht durchsetzen. Klar wurde aber an dieser Stelle bereits, dass die Rechtsnationalen von anderen Abgeordneten in den Stichwahlen unterstützt wurden. So erhielt Elke Knorr in einem Wahlgang 14 Stimmen, obwohl nur sieben AfD-Abgeordnete im Saal stimmberechtigt waren.

Schließlich wurden noch die zehn Sitze im Kreisausschuss vergeben und per Abstimmung besetzt. Die CDU hat zwei Sitze, Nicole Walter-Mundt und Wolfgang Krüger, ebenso die SPD/LGU-Fraktion mit Andreas Noack und Benjamin Grimm. Die AfD bekommt auch zwei Sitze: Dietmar Buchberger und Sabine Barthel. Die Grünen entsenden Julia Schmidt in den Kreisausschuss, die Linken Elke Bär, die BVB / Freie Wähler Werner Lindenberg und die Fraktion der FDP/Piraten Uwe Münchow. Den Vorsitz übernimmt nach mehrheitlichem Beschluss wieder Landrat Ludger Weskamp. Der Antrag der Linken, den Vorsitzenden von den Kreisausschuss-Mitgliedern wählen zu lassen, wurde vom Parlament abgelehnt.

Dann hätte es noch ein langer Abend werden können. Denn es lagen insgesamt 19 Änderungsanträge zur Geschäftsordnung und Hauptsatzung von den Linken und den Grünen vor. Sie zogen allerdings ihre Anträge zurück, nachdem Weskamp erläutert hatte, dass er dem Kreistag noch in diesem Jahr eine überarbeitete Hauptsatzung vorlegen wird.