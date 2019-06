Brandenburger Symphoniker gehen neue Wege

Dirigent Carsten Hennig wird in Niemegk anwesend sein. © Foto: Promo

Das hochkarätige Ensemble wird an mehreren Tagen vor Ort sein. © Foto: Promo

red

Niemegk "REACH" ist der Name eines mehrjährigen Projekts der Brandenburger Symphoniker, welches von der Bundesregierung im Rahmen des Programms "Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland" gefördert wird. Das im Bundeswettbewerb ausgezeichnete Konzept der Brandenburger Symphoniker sieht vor, Bürger auch in kleineren Orten mehr Möglichkeiten zu bieten, hochwertige Musikangebote zu erleben. Dabei sind Konzerte an ungewöhnlichen Spielstätten angedacht ebenso wie die Wiederbelebung kultureller Räume. Musikalisch-künstlerische Prozesse sollen mit mehrtägigen Aufenthalten der Musiker erlebbar gemacht werden.

In einer ersten Projektwoche waren die Brandenburger Symphoniker im Oktober 2018 bereits in Beelitz vor Ort, nun sind sie mit den REACH-Wochen #2 und #3 im Fläming sowie im September mit REACH #4 in Neuruppin zu Gast.

Die Brandenburger Symphoniker gehen buchstäblich neue Wege in die Region und tragen damit zur Lebensqualität auch abseits der großen Städte bei.

Geboten wird am Sonnabend, 29. Juni, ganztägig, im Lindenhof, Bahnhofstraße 5, ein Kompositionsworkshop – vom Kompositionsbaukasten zur Uraufführung. Die Leitung hält Dirigent Carsten Hennig unter Mitwirkung von Dirigent Hannes Ferrand / Brandenburger Symphoniker inne.

Am Sonntag, 30. Juni, beginnt um 17.00 Uhr im Lindenhof ein Sinfoniekonzert der Brandenburger Symphoniker. Werke von Franz Liszt, Carl Maria von Weber, Ludwig van Beethoven und Werke des Kompositionsworkshops vom Vortrag werden zu Gehör gebracht.

Am Montag, 1. Juli, beginnt um 15.00 Uhr im Speisesaal der Firma B.O.S.S., Straße der Jugend 9 a, das Kammerkonzert "Der gestiefelte Kater" - ein Musikalisches Märchen für Kinder ab 5 Jahre. Das Streichquartett AMARONE mit Philippe Perotto, Katrin Kösler, Geraldo Brandigi, Joachim Köhler und dem Erzähler Steffen Drotleff ist zu erleben.

Im Niemegker Lindenhof sind dann am Dienstag, 2. Juli, um 19.00 Uhr "Magische Filmmomente" - ein Filmmusik-Konzert der Symphoniker - zu hören. Dirigent Hannes Ferrand / Gesang und Moderator Carry Sass sind in Aktion zu sehen.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen & im Brandenburger Theater, Telefonnummer 03381/511111, oder Mailwww.brandenburgertheater.de