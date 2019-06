Malz hat eine neue Ortschefin, Manzl verliert in Schmachtenhagen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Während die Ortsvorsteher von Friedrichsthal, Jens Pamperin (CDU), und von Lehnitz Matthias Hennig (SPD), in den konstituierenden Sitzungen der Ortsbeiräte in ihrem Ämtern bestätigt wurden, gab es in Schmachtenhagen und Zehlendorf offenbar "Theaterdonner".

Hans-Dieter Manzl (Linke) strebte dieses Amt in Schmachtenhagen abermals an. Dafür hatte er sogar auf seinen errungenen Sitz im Stadtparlament verzichtet. Doch die Wahl ging anders aus. Als neue Ortsvorsteherin von Schmachtenhagen ist Katrin Kittel (FWO) und als ihr Stellvertreter Ulf Azone (CDU) gewählt worden. Manzl zeigte sich enttäuscht und kündigte an, sich jetzt nach zwei Wahlperioden aus der Kommunalpolitik zurückziehen zu wollen.

In Zehlendorf wurde – wie bereits berichtet – Eckbert Balfanz (FWO) zum Ortsvorsteher und Heike Bartel (BI Contra Eierfabrik) zu seiner Stellvertreterin gewählt. Hoffnungen auf das Amt des Ortschefs hatte sich offenbar auch SPD-Kandidat Öztemel Ahmet gemacht. Weil er dafür nicht die nötige Unterstützung bekam, kündigte er an, auf sein Mandat zu verzichten. Wie zu hören ist, wollen auch die potenziellen SPD-Nachrücker keinen Sitz im Ortsbeirat annehmen. Das könnte dann für Zehlendorf bedeuten, dass statt drei künftig nur zwei Mitglieder dem Ortsbeirat angehören.

Neu gewählt haben unterdessen auch die Malzer. Dort ist Sarah Hartmann (Bürgerbewegung) zur neuen Ortsvorsteherin bestimmt worden. Ihr Stellvertreter ist Michael Richter (SPD), der auch dem Stadtparlament angehört. Einstimmig fiel die Wahl von Matthias Hennig (SPD) zum erneuten Ortsvorsteher von Lehnitz aus. Ebenso einstimmig erhielt Christian Studier (SPD) das Vertrauen als stellvertretender Ortsvorsteher. Bekanntlich ist Burkhard Wilde neuer Ortsvorsteher von Sachsenhausen und Nicole Fienke (beide Pro Sachsenhausen) seine Stellvertreterin.

Versehentlich war in der Ausgabe vom 19. Juni Karina Tessmann als Mitglied des Ortsbeirats Friedrichsthal genannt worden. Das ist falsch. Dort ist Kathleen Stange (FWO) neu dabei.