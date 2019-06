Fête de la Musique in Weesow

Kerstin Ewald

Weesow (MOZ) Die Fête de la Musique gibt es auch in Weesow! Zu einem launigen Abend bei stimmungsvoller Musik, Geschichten und Gesang laden das Orchester des Paulus-Praetorius-Gymnasiums und andere Musiker am 21. Juni ein. Gemeinsam mit Besuchern wollen sie in die kürzeste Nacht des Jahres gleiten. "Soundtrack to Sunset" heißt das Programm. "Schnappt Eure Liebsten, eine Decke, eine Flasche Wein und seid dabei", heißt es in der Einladung. Der Eintritt ist frei.

Sommersonnenwende: 21. Juni ab 21 Uhr in der Weesower Dorfstraße 24