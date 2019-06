Speedway-Team investiert in den Nachwuchs

Bekannte Namen und nächste Termine am Eichenring

Kelvin Tatum, Simon Wigg, Egon Müller, Patryk Dudek, Gerd Riss: Einige von vielen Namen, die im Vereinsheim des Speedway-Teams mit Handabdruck verewigt sind. Große Namen in der Szene, Weltmeister. In Wolfslake ist man stolz auf den Motorsport, der 1980 auf einer Sandbahn begann.In Deutschland hat Speedway laut Heino Ressel einen geringen Stellenwert. Er erinnert sich an gefüllte Stadien in Polen mit mehr als 25 000 Besuchern. "Das ist richtiges Gänsehaut-Feeling." Nach Wolfslake kommen in guten Zeiten mehr als 1 000, zu großen Rennen in Deutschland, zehnmal so viele.Der Tag der offenen Tür am Sonnabend beginnt um 10 Uhr. Eine Stunde später soll die neue Kinderbahn im Innenring feierlich eingeweiht und eröffnet werden. Es gibt Grußworte und Gegrilltes. Vor allem will sich der Verein bei Helfern und Sponsoren bedanken sowie die Jugendausrichtung vorstellen.

Nächste Termine in Wolfslake, Am Krämerwald 6a: Am Sonntag, 8. September, findet ein EU-offenes Rennen statt. Zum Deutschen Speedway Jugend-Paar-Cup wird für den Sonnabend, 21. September, eingeladen. Es ist das Titelrennen um den Deutschen Meister auf dem Eichenring.⇥win