OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Oranienburg einen 18-Jährigen in Gewahrsam genommen, der am Louise-Henriette-Steg fremdenfeindliche Parolen gebrüllt haben soll.

Zuvor hatten sich Anwohner über eine Jugendgruppe beschwert, die laut Musik und herumgebrüllt hatte. Polizeibeamte trafen an der Fußgängerbrücke acht Jugendliche, männlich wie weiblich, im Alter von 16 bis 18 Jahren fest.

Letztlich stellte sich heraus, dass ein 18-Jähriger aus Gruppe heraus volksverhetzende Äußerungen geschrien haben soll. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,62 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung wurde aufgenommen.