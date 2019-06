Prozess gegen Kindermörder - Nebenklage will zweiten Gutachter hören

dpa

Potsdam (dpa) Der Prozess gegen den Mörder von Elias (6) und Mohamed (4) vor dem Landgericht Potsdam zieht sich hin.

Noch vor einem Urteil will der Anwalt der Geschwister des Jungen Mohamed weitere Zeugen hören. Das Gerich t soll einen Rechtsmediziner, Kriminologen sowie einen weiteren Gutachter laden. Seine letzten Anträge auf weitere Beweise und ein Ablehnungsgesuch gegen den Sachverständigen wurden von der Kammer am Freitag abgelehnt. "Es lässt sich kein Beweisergebnis erwarten, dass zu neuen Erkenntnissen führt", sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann. Noch bevor die Kammer die Beweisaufnahme schließen wollte, stellte Schulz seine neuen Beweisanträge. Ob an diesem Freitag die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidiger des 36-jährigen Angeklagten beginnen können, war bis zum Nachmittag offen.

In dem Revisionsprozess geht es um die Frage, ob Silvio S. nach Verbüßung seiner lebenslangen Haft in Sicherungsverwahrung muss. Der 36-Jährige hatte im Jahr 2015 die Kinder Elias und Mohamed angelockt, missbraucht und getötet. Das Landgericht Potsdam verurteilte ihn bereits im Sommer 2016 wegen Mordes und Kindesmissbrauchs zu lebenslanger Haft. Die Richter lehnten jedoch eine Sicherungsverwahrung ab. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Revision beim Bundesgerichtshof ein, der dieser folgte.