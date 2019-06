Das 56. Havelfest hat begonnen

Thomas Messerschmidt

Brandenburg/Havel (MOZ) Nicht mit 500 Luftballons oder einem großen Paukenschlag hat das 56. Havelfest begonnen. Leider auch nicht – wie angekündigt – mit echten Startschüssen. Brandenburgs Altstädtische Schützengilde sollte dafür, doch erfüllte sich der Wunsch von Veranstalter Hans Günter Koch (Showservice Brandenburg) nicht. Zu kurz vor dem Fest habe sich laut Koch herausgestellt, dass die Genehmigung, um die Waffen in der Öffentlichkeit zu führen und zu gebrauchen, abgelaufen sei. 2011. So blieb es beim Willkommensgruß von Moderator Marco Lessentin und vom Stadtregenten Steffen Scheller. Kinder der Kita "Spatzenhaus" sorgten für die musikalische Einleitung. Auf der Musik liegt im Laufe des Tages dann auch das Hauptaugenmerk: Auf der StWB-Bühne sorgen am Abend Glasperlenspiel und Max Giesinger fürs erstmals ausverkaufte Heine-Ufer. Bereits am Mittwoch signalisierte Stadtwerke-Sprecherin Beate Dabbagh: "Wir machen keine Abendkasse. Bis dahin sind die letzten paar Karten raus." Somit können sich die Bühnenstars und Gastgeber vor gut 5.300 Besuchern produzieren. Auch die Band Atemlos wird auf der Packhof-Bühne indes ihr Publikum finden, wie auch Marco "Magic Melody" Lessentin, der mit seinem Gesangspartner um 21 Uhr auf der BB-Radio-Bühne die neue Single "Sirenen der Nacht" vorstellen will.

Der Havelfest-Samstag startet traditionell mit der Fundsachenversteigerung, die entgegen dem Veranstaltungsplan nicht um 10.30 Uhr, sondern schon um 10.00 Uhr auf der STWB-Bühne beginnt. Dort ist nachmittags "Talents of Dance" und abends "Two4Fun" zu erleben, nachts dann "Feuerherz", derweilen BB-Radio mit der Samstagabend-Party und "Meilenstein", "Discoboys" & "Doppelhousehälfte" gegenhält. Nicht zu vergessen: Das Drachenbootrennen am Nachmittag (ab 14 Uhr). Auf der Brandenburg-Bühne spielen Samstag ab 12 Uhr "Inuso" und heizen ab 16 bzw. 19 Uhr "Squeezebox" und "Centura Fox" ein. Dank Toggo-Tour könnte sich der Packhof diesmal zum Hauptfestgebiet entwickeln, da Super-RTL mit ganz großer Bühne und Mannschaft auffährt, die sich Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr auf 3.000 qm austoben können. Inzwischen sind auf www.toggo.de auch die Bühnenprogramme und die Abfolge der zum Partyleben erweckten Figuren aufgeführt, die BRAWO den Fans anbei in Bildform liefert. Auch stellen wir nochmals das unserem Sonderheft zum Havelfest entnommene Komplett-Programm zur Verfügung, um allen Besuchern den perfekten Festüberblick zu ermöglichen. Darin sind natürlich auch die Höhenpunkte des Havelfest-Sonntags inklusive – wie NEA!, Olaf Berger und die Radio-Teddy-Kinderprogramme auf der StWB-Bühne, POGO-Rockband und Robby Schulze auf der BB-Radio-Bühne, Daniela Rossini und Pan auf der Bühne am Düker sowie ein Puhdy und Stamping Feet auf der Brandenburg-Bühne. Und wer an einem der Festtage eine Portion gute Laune nötig hat, der spaziert zur Osteuropa-Bühne, wo "Gorizwit" mit farbenprächtigen Kostümen und ukrainischer sowie russischer Folklore samt polnischer Disco jederzeit für Stimmung sorgt.

BRAWO wünscht allen Besuchern ein herrliches Havelfest 2019!