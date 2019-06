Joachimsthal verliert Aldi

mm

Joachimsthal Der Aldi-Markt in Joachimsthal schließt zum 31. Juli. Das bestätigt die Unternehmensgruppe Aldi Nord auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung. Grund waren am Ende wohl zu wenig Kunden. Wie es das Unternehmen beschreibt, befände sich Aldi Nord auf einem konsequenten Modernisierungskurs. Die 2300 Filialen in Deutschland sollen an veränderte Kundenbedürfnisse abgepasst und das Angebot zeitgemäß präsentiert werden. Im Zuge dessen werden weniger frequentierte Standorte geschlossen. Auch im Falle Joachimsthals war das die Konsequenz aus der Standortprüfung. 2008 war die Filiale an der Ortsdurchfahrt eröffnet worden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann Aldi Nord als Eigentümer von Grundstück und Gebäude noch keine Auskunft zu einer möglichen Nachnutzung geben. Im gesamten Landkreis Barnim gibt es aktuell sechs Märkte des Unternehmens.