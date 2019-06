SVV wird zukünftig von Julia Concu geleitet

Silvia Passow

Falkensee Am Mittwoch trafen sich die bereits erfahrenen und neuen Stadtverordneten zu ihrer ersten, der konstituierenden, Sitzung im Falkenseer Rathaus. Für die 36 Abgeordneten der SVV galt es einen Vorsitz zu wählen und die Ausschüsse zu besetzen.

Die Bündnisgrüne Julia Concu wurde mit 29 Ja-Stimmen zur Vorsitzenden der SVV gewählt. Sie löst damit die Christdemokratin Barbara Richstein ab, die den Vorsitz der SVV seit 2014 innehatte. Bündnis 90/Die Grünen waren als Wahlsieger aus der Kommunalwahl hervor gegangen und bilden mit der Jugendliste eine Fraktion, die Grüne/Jugendliste. Sie sind damit mit neun Sitzen die stärkste Kraft im neuen Stadtparlament.

Die 48-jährige Julia Concu bedankte sich zunächst für den Vertrauensvorschuss. "Schließlich kennen sie mich gar nicht", wandte sie sich an die Abgeordneten. Tatsächlich war es auch für Concu die erste Sitzung im Falkenseer Stadtparlament. Concu ist Landesbeamtin bei der Berliner Staatsanwaltschaft und ausgebildete Konfliktberaterin. Sie lebt seit 2003 in Falkensee und ist in Berlin aufgewachsen.

Zweitstärkste Partei ist die CDU (acht Sitze) und sie stellt mit Thomas Fuhl den ersten Stellvertreter der Vorsitzenden. Fuhl erhielt ebenfalls 29 Mal Zustimmung. Als zweiten stellvertretenden Vorsitzenden bestätigten die Abgeordneten Michael Simon von der SPD. Er erhielt sogar 32 Stimmen. Die SPD ist mit sechs Sitzen die drittstärkste Kraft in der SVV.

Haupt- und Fachausschüsse

Auf Antrag der Grüne/Jugendliste wird aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaft nun der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Umwelt und Verkehr. Der Antrag fand mehrheitliche Zustimmung. Auf diesen Ausschuss erhob die Fraktion Grüne/Jugendliste dann auch den Anspruch. Der Hauptausschuss wird sich zukünftig auch mit den Fragen der Wirtschaft beschäftigen. Weshalb die CDU Anspruch auf die Führung in diesem erhob. Den Vorsitz im Ausschuss Bildung, Kultur, Sport und Soziales übernimmt die SPD. Der Bau- und Werksauschuss wird zukünftig von der AfD geführt.

Die Anzahl der Mitglieder in den Fachausschüssen erhöht sich. Zukünftig werden statt zehn, elf Abgeordnete in den Fachausschüssen sitzen. Der Antrag auf eine Erhöhung der sachkundigen Bürger von vier auf fünf fand dagegen keine Zustimmung.